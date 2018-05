El mercado laboral concentra contrataciones de corta duración El 49% de los empleos creados a lo largo del pasado año en la comunidad duraron un mes o menos y el 14% se extinguió el mismo día TERI SÁENZ Logroño Miércoles, 2 mayo 2018, 20:27

El limitado nivel de formación académica del grueso de los trabajadores que estamparon su firma en alguno de los 161.793 contratos suscritos durante el 2017 en La Rioja se combina con otra variable para tomar el pulso del mercado laboral: la duración de esas contrataciones. La estadística del Gobierno regional al respecto resulta elocuente. Del total de los empleos que se crearon durante el año pasado, prácticamente la mitad no superó el mes de duración. En concreto, 79.288 no contaron con el trabajador más allá de 30 días para realizar una tarea concreta o, aunque la relación de datos no lo recoge explícitamente pero los sindicatos siguen criticando ante un nuevo Primero de Mayo, ir 'troceando' o encadenando un contrato tras otros abundando así en la precariedad.

La acusada temporalidad que revela esta circunstancia se refrenda al reducir aún más el prisma del análisis. Así se observa que tres de cada diez contratos duraron menos de una semana, aunque no fueron los más efímeros ya que 22.705 (el 14% del total) se suscribieron por una sola jornada.

En el lado opuesto de esa balanza asoman los contratos de carácter indefinido que se firmaron en la comunidad durante el año pasado y que concedieron a sus titulares un mayor grado de estabilidad. Este tipo de acuerdos supusieron sólo el 7,18%, sumando un total de 11.620. Cruzando el alto porcentaje de temporalidad con la nula o escasa preparación académica de los contratados se dibuja un escenario de trabajo fugaz para tareas que no exigen una excesiva formación.

La fuerza del campo

Un examen pormenorizado de la evolución mensual de las contrataciones a lo largo del 2017 hace bueno ese diagnóstico. Septiembre resultó de largo el momento del año más activo en términos de creación de empleo empujado por la mano de obra requerida para las tareas de vendimia y muy probablemente también las fiestas de San Mateo y la necesidad de la hostelería de disponer de empleados para atender ese pico de demanda. Aquel mes se suscribieron casi 27.000 de todos los contratos del ejercicio, de los cuales casi la mitad (13.798) se agotaron al concluir ese mismo mes.