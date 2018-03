Con las mejores perspectivas 02:04 La abundancia de nieve llenó también ayer la estación riojana de esquiadores. :: / Sonia Tercero Valdezcaray, cargada de nieve, espera el buen tiempo para llenar sus pistas JAVIER ALBO Valdezcaray Viernes, 23 marzo 2018, 21:16

Una de las principales referencias turísticas de La Rioja esta Semana Santa será la estación de esquí de Valdezcaray, que, este año sí, se oferta cargada de nieve: entre 80 y 200 centímetros se acumulan actualmente en sus veinticuatro pistas, solo a la espera de que las previsiones meteorológicas sean benignas para que los esquiadores se animen a desplazarse en el 'puente' más movido del año y puedan abrirse sus veinticuatro pistas y todos los remontes.

De momento, pinta muy bien. «Igual que hace dos años», observa el gerente de Valdezcaray, Gonzalo Morrás. Entonces las condiciones también eran muy buenas para la práctica del esquí, aunque la evolución meteorológica terminó echando a perder, en buena parte, lo que hubiera sido una magnífica recta final de temporada.

Dos aficionados, en medio de un paisaje totalmente blanco. / Sonia Tercero

«Las perspectivas para este año son muy buenas porque la estación está inmejorable en cuanto a condiciones de nieve, aunque habrá que estar atentos a lo que ocurra con la meteorología», anticipa el responsable de la estación, que este año cerrará con muy buenos números, aunque no los mejores, fruto precisamente del mal tiempo, que si bien, por una parte ha llenado las pistas de nieve, por otra ha desanimado a muchos a trasladarse hasta la cumbre riojana cuando no impedido, por el cierre obligado de las instalaciones, o no ha permitido optimizar todos los recursos disponibles. Los excesos nunca son buenos...

¿Y qué tiempo hará en Semana Santa? Es pronto aún para decirlo y, sobre todo, muy arriesgado... Eso sí, de lo que ocurra dependerá en un porcentaje alto el resultado de la temporada, que, por cierto, se cerrará una semana más tarde de lo previsto, hacia el 15 de abril, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Muchos centros aplazaron la actividad por mal tiempo y les ha propuesto, dados los buenos espesores, que hagan la visita del 9 al 13.

«Una buena Semana Santa puedes tener 25.000 personas, pero si te sale malo quedarte con 5.000», dice Morrás. «Cuantitativamente, la brecha que se abre es muy grande porque son periodos en los que la gente tiene una gran disponibilidad de tiempo y puede acudir de forma masiva si hace bueno, o retraerse tremendamente si hace malo», indica. Hasta la fecha, la estación ha registrado ya 110.000 visitantes. Con un poco de acompañamiento meteorológico en estos días venideros, Valdezcaray sellaría una temporada muy buena.