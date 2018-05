«Se ha mejorado en el esfuerzo físico, pero no en la rentabilidad» Pedro Martínez Escalona en su tractor. :: sanda sainz Pedro cree que la agricultura ecológica supone una buena alternativa aunque, por ahora, tiene un mercado pequeño Pedro Martínez Escalona Agricultor SANDA SAINZ QUEL. Martes, 8 mayo 2018, 23:43

Pedro Martínez Escalona tiene 53 años y siempre se ha dedicado a la agricultura, como su familia. «Mis primeros recuerdos, de los años setenta, son de caballerías, carros y la llegada de los tractores. Por entonces se empezó a mecanizar el campo». También habla de los cultivos de aquel tiempo «fue la época del espárrago y la hortaliza que han desaparecido completamente».

Piensa que la evolución se ha producido como en ningún otro sector en estos cuarenta años. En algún sentido, a mejor, como en el esfuerzo físico pero en otros no, como en rentabilidad. «Hoy en día, plantearte vivir con una tierra como se hacía hace años, con explotaciones de cuatro o cinco hectáreas sería inviable.» comenta Pedro y añade «la vida del agricultor resulta mucho más complicada en el tema de papeles, de tramitaciones administrativas. Si le llegan a decir a mi abuelo que para quemar una gavilla de sarmientos tiene que pedir permiso una semana antes... es de locos. El papeleo del campo creo que es excesivo».

Pedro, como la mayoría de los agricultores de la zona, es autónomo. Si el trabajo en la tierra conlleva una dedicación plena, sin horarios, ser autónomo supone un esfuerzo mayor. «Hay que dedicarle muchas más horas que alguien que trabaja por cuenta ajena. Tienes que hacer de todo, desde plantaciones a previsiones, trámites, estar al día de materiales y pendiente del tiempo...» explica este agricultor, miembro de la Sociedad Cooperativa Agrícola Valle del Cidacos de Quel

Cultiva viña, almendro, olivo, cerezo y ciruelo principalmente. Desde hace un mes forma parte de la directiva de la UAGR como responsable de la agricultura ecológica. Además ejerce como vocal en el Consejo de la Producción Ecológica de La Rioja (CPAER).

«En La Rioja las explotaciones son pequeñas o medianas, diferentes a otras zonas y, desde la UAGR, creo que la clave está en dar un buen servicio a la gente y pelear por las cosas razonables, es decir, que esta agricultura se pueda seguir manteniendo» dice.

«La agricultura ecológica, en zonas como esta, es una buena alternativa. No podemos ir a producciones grandes y debemos procurar vender nuestro producto con una calidad muy buena. La clave de lo ecológico está en dos conceptos: ecología y economía. Pero tiene un problema, depende de la demanda del consumidor y, por ahora, el mercado es pequeño».

Ve el futuro imprevisible por el cambio climático y por los acuerdos con terceros que destruyen sectores por completo al no poder competir con precios ante países sin costes ni controles.

«Hay otro problema, no sabemos rentabilizar lo que tenemos. Cuando te enteras de que los consumidores pagan cuatro o cinco veces el precio que tú has percibido por tu producto, dices, algo no estamos haciendo bien».

El relevo generacional supone otro inconveniente al que se enfrenta el campo. «Este es el mejor indicador. Vemos como los pueblos van a menos rápidamente. En Quel recuerdo de joven que casi todos los padres de mis amigos eran agricultores o trabajaban en algo relacionado ahora no. Y en ganaderías de ovejas, de nueve o diez que había sólo queda una».