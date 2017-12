«Mejora lo que había, pero no ha habido suficiente previsión» Luis Lleyda. :: L.R. Luis Lleyda Caritas R.G.L. LOGROÑO. Domingo, 3 diciembre 2017, 23:32

«Nosotros estamos agradecidos a que se haya aprobado esta ley que supera con creces a todo lo que había antes con el IMI, el AIS, etc... Se ha conseguido proteger un poquito más o mejor a las personas o familias excluidas, en dificultades o en riesgo de exclusión social porque ahora no hay interrupciones en la percepción como ocurría antes y, además, se han incrementado las cuantías. Dicho esto, a nosotros nos hubiese gustado que, sabiendo como se sabía que iba a haber muchas solicitudes, hubiese habido más previsión para evitar la tardanza en la resoluciones que deja a muchos solicitantes sin haber podido cobrar todavía. Ese es un problema para la gente necesitada, sobre todo para los que no tenían antes IMI o AIS, porque dependen de esa percepción para subsistir. Nosotros no tenemos cifras, pero sí que nos han llegado personas a pedir ayuda mientras les llega la resolución y les hemos tenido que incluir en nuestro fondo de solidaridad, que prevé ayudas, para aquellos que cumplen los requisitos establecidos, de entre 300 y 500 euros, según el número de miembros de la unidad familiar, por un periodo de tres meses ampliable a cinco.

Ese es el gran defecto que le vemos ahora mismo a la ley que, insisto, tiene muchas mejoras y ventajas, y que esperamos que se subsane con el tiempo porque, vuelvo a decir, hay gente esperando como agua de mayo que le concedan la Renta de Ciudadanía porque dependen de esos ingresos para sobrevivir».