La mejor historia de superación 03:49 Juanvi y su esposa Ana junto al piragüista Saúl Craviotto . :: / J.V.A. El trasplantado Juan Vicente del Álamo gana el concurso nacional Historias de Superación promovido por Intersport MIGUEL MARTÍNEZ NAFARRATE Logroño Viernes, 20 abril 2018, 17:09

No te fastidia que ahora me llaman 'rompecorazones'», cita Juan Vicente del Álamo después de ganar el premio Historias de Superación que ha organizado la cadena de prendas deportivas Intersport. Juanvi, como le dice todo el mundo, tiene cubierto su capital afectivo y aún le siguen liando para meterle en nuevas zambras. Resulta que Pedro Ferrer le dice que le va a proponer como candidato al concurso nacional y Juanvi le contesta que haga lo que quiera si con ello se fomenta la donación de órganos. «Y así me metí en este embolao y por eso el miércoles he recibido el premio en Barcelona de manos del oro olímpico Saúl Craviotto», declara.

Su candidatura empezó una semana más tarde y no tardó en meterse en el grupo preferente. Muchos que no sabían quién era han alucinado con su historia de superación y experiencia vital. Llevar cuatro corazones en una vida es un reto único y sólo él (su familia y los médicos) saben evaluar con otra vara de medir palabras como sufrimiento, agradecimiento y sorpresa.

00:52 Vídeo. Ganadores de las distintas categorías / J.V.A.

La gala en Barcelona recompensa su esfuerzo y su temple. Más allá de la fortaleza que hace falta para llevar a cabo determinados esfuerzos, y Juanvi sabe lo que es jugar finales a cara de perro en pistas de tenis en mundiales para trasplantados, se mide la categoría y el carácter, las ganas de disfrutar de la vida con lo que uno quiere y la sonrisa justa para servir de modelo al común de los mortales.

De esto anda sobrado Juanvi, todo un personaje en la vida logroñesa y que ha tenido la fortuna de recobrar la licitación del bar de la Grajera donde trabaja. La incertidumbre de los últimos días le había dado algún dolor de cabeza. Ahora tiene tiempo por delante, el justo para dar carpetazo a la vida laboral y tener más tiempo para la raqueta.