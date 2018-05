MEDICINA PARA PLANTAS

El Congreso ha aprobado una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a crear una agencia única de evaluación de productos fitosanitarios. Un mecanismo de acción política no vinculante, pero que permite al Ejecutivo poner en marcha un proyecto legislativo con el apoyo de la Cámara Baja. Su objetivo es agilizar los trámites para acortar los plazos de registro, evaluación y autorización de estas sustancias. Responde a una antigua demanda del sector, bastante coherente, y que no es otra que unificar el sistema vigente del que forman parte el Ministerio de Agricultura, junto con el Ministerio de Sanidad. En nuestro país se tarda seis años en registrar un nuevo producto, mientras que en otros como Francia, Alemania, Portugal o el saliente Reino Unido, no dedican más de cuatro.

Se trata de una iniciativa de Ciudadanos que fue criticada y votada en contra por Podemos, ERC y Grupo Mixto por entender que invade competencias regionales. Recordar que en la actualidad depende del gobierno central, en concreto de dos ministerios y que en ningún caso deberían generar distorsiones del mercado y agravios entre los agricultores de distintos territorios.

La presente situación regulatoria hace necesario este cambio, ya que desde Bruselas se ha limitado mucho el acceso a productos fitosanitarios y se continúa con esta tendencia. Este escenario está dejando desabastecidos a los agricultores en determinadas situaciones, lo que supone un alto riesgo de pérdida de ingresos, e incluso de subida de los precios. Las autorizaciones excepcionales no dejan de ser un parche, que cada vez pierde más su singularidad. Por otro lado, la limitación de productos favorece la generación de resistencias en plantas, lo que es un alto riesgo de aplicación de mayores dosis.

La cuestión es saber si el gobierno actual está dispuesto a promover el cumplimiento de esta PNL. Esta voluntad política podría verse truncada por la falta de tiempo antes de la convocatoria de elecciones, en particular sin son anticipadas. No obstante, con los datos de intención de voto, la posible victoria de Ciudadanos no haría más que reforzar esta iniciativa.