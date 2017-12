El Mazapán de Soto se exhibe en el cupón de la ONCE Los mazapanes de Soto repartirán suerte el jueves 4 de enero. / Sonia Tercero El cupón alegórico al dulce navideño corresponderá al del sorteo del día 4 de enero LA RIOJA Logroño Jueves, 21 diciembre 2017, 14:55

El 'Mazapán de Soto' protagoniza el cupón de la ONCE del jueves, 4 de enero, perteneciente a la serie Dulces Navideños, que muestra los postres de las Comunidades Autónomas en Navidad. Cinco millones y medio de cupones difundirán este mazapán, que cuenta con la denominación La Rioja Calidad desde 1989.

El cupón ha sido presentado por la delegada territorial de la ONCE, Estefanía Mirpuri Merino, el presidente del Consejo Territorial de la Once, Javier Muñoz, el gerente de Mazapanes Soto, César Río Sáenz y el director Producción de Mazapanes Soto, Eugenio Sáenz Sáenz.

De origen árabe, este mazapán se elabora fundamentalmente en la localidad de Soto en Cameros. Además de almendra molida y azúcar, incluye entre sus ingredientes esencia de limón y almendra amarga. Tiene una base de oblea y se lleva al horno tras recibir un baño de jarabe.

Sus orígenes se encuentran en un convento, con la receta de sor Purificación Redondo Tejada, superiora de las Siervas de Jesús. Con el tiempo cedió la receta a su hermano Juan de Dios, que comenzó su fabricación en Soto en Cameros.

Serie de dulces navideños

Forman esta serie de cupones los Mantecados y Polvorones de Estepa (Andalucía); el Guirlache, de Aragón, el Turrón de Sidra (Asturias); la Salsa de Nadal y la Coca de Torró y Amargos (Baleares); el Turrón de Gofio con frutos secos (Canarias); la Tostada de Navidad (Cantabria); las Pastas de Castilla y León; el Mazapán de Toledo (Castilla-La Mancha), el Turrón (Comunidad Valenciana); el Bollo Turco de Jerez de los Caballeros (Extremadura); la Trata de Mondoñedo (Galicia); el Roscón de Reyes (Comunidad de Madrid); los Cordiales (Región de Murcia); la Cuajada de Ultzama (Navarra); la Intxaursaltsa (Euskadi); el Mazapán de Soto (La Rioja); y el Tortell de Reis (Cataluña).

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.