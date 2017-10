Narciso Michavila: «La mayoría de los catalanes no quiere la independencia, sino una reforma del sistema» Narciso Michavila. :: / Alberto Martín Escudero «Si los secesionistas tuvieran una mayoría social clara, no habrían necesitado saltarse sus propias leyes», indica Michavila PÍO GARCÍA LOGROÑO. Domingo, 8 octubre 2017, 16:56

Narciso Michavila, sociólogo y presidente de la consultora demoscópica GAD3, ofrece mañana en Logroño (centro cultural de Ibercaja, 20.00 horas) una conferencia sobre «los falsos mitos de la sociedad española». Una sociedad que hoy parece en estado febril y a punto de romperse por varias costuras.

-¿Es explicable un florecimiento tan impetuoso del sentimiento independentista catalán?

-Este es uno de los falsos mitos que existen con relación a Cataluña. Tenemos dos instrumentos para medirlo: las encuestas y las urnas. Hasta 2012, la cifra de catalanes que no se sentían españoles no pasaba del 20% . En ese momento, Artur Mas, asfixiado por los recortes que debe aplicar su Gobierno y temeroso por su reelección, acude a Madrid para negociar un nuevo trato fiscal. Rajoy le dice que no porque España está en una situación muy delicada y él decide pasarse al independentismo. Tiene lugar entonces la Diada del 2012 y él piensa que obrando así conseguiría la mayoría absoluta. Pero no la logra. Y en la consulta del 9-N reúne a 1,9 millones de votantes (el 36% del censo). En ese momento, la cifra de catalanes que sólo se sienten catalanes sube hasta el 30%. Pero es que en el año 17 esa cifra bajó al 23% y esta misma semana, según el barómetro del CEO (Centre d'Estudis d'Opiniò) catalán, con datos recogidos en junio, el número era del 12%. Quizá sea algo más, pero esa idea de que el sentimiento exclusivamente catalán es mayoritario es falsa.

- O sea, que en el peor de los casos, el 70% sigue sintiéndose, en diversa medida, español.

- Tan es así que en su ley de transitoriedad se estipula, en su artículo 9, que se podrá mantener la nacionalidad española, aunque no dice cómo. En realidad, esa ley solo habla de lo que le interesa a la élite política independentista; no hay un solo artículo que aclare cómo responder a los problemas de verdad que generaría una posible ruptura con el resto de España.

- Pues da la impresión de que en Cataluña hay dos bloques monolíticos y casi iguales.

-Porque han conseguido llevar el debate adonde ellos les interesaba: a la dicotomía entre el sí a la independencia o al quedarse como están. Pero la mayoría lo que está pidiendo es una reforma del sistema actual, que les parece injusto. Esa posición intermedia es la mayoritaria.

- Y sin embargo tienen la mayoría en el Parlamento.

- Esquerra y Convergencia se presentaron unidas creyendo que así conseguirían la mayoría absoluta. Pero solo lograron el 39% de los votos y tuvieron que negociar con la CUP. El sistema electoral les favorece porque prima las circunscripciones rurales, donde el independentismo tiene más fuerza. Y eso cuando hablamos del Parlamento regional; en las elecciones a Cortes Generales, el 80% de los catalanes no vota en clave independentista. La prueba es que si tuvieran una mayoría social clara no habrían necesitado saltarse sus propias leyes.

- El Estado tiene a su favor la ley y el apoyo de las instituciones, pero los secesionistas han sabido ganarse a la opinión pública internacional. Y más aún después de las cargas policiales. Muchos e importantes periódicos, como The Guardian o Le Monde, les miran con simpatía. ¿Ha despreciado el Gobierno central esa labor divulgativa?

- Yo trato mucho con corresponsales extranjeros y es gente de primer nivel. Censuran la cargas policiales contra los votantes, pero eso no les impide ver que Puigdemont está saltándose las leyes. En la propia sociedad catalana sucede eso. El ciudadano tiene capacidad de discernimiento y no es monolítico, como ellos pretenden.

- Las redes sociales hacen que la gente se vaya cociendo en su propio caldo ideológico: muchos solo oyen, leen y ven lo que les gusta. ¿Fomenta eso la polarización de la sociedad?

- Es probable. Lo estamos viendo en democracias maduras como Alemania, con el auge de la ultraderecha, o en Estados Unidos, con la elección de Trump.

- ¿Y eso se agudizará en el futuro?

- No necesariamente. Cuando dejamos de vivir en pueblos y nos pasamos a una ciudad llena de coches hubo un tiempo de adaptación al tráfico. Estamos en esa fase.

- Un referéndum (uno de verdad) sobre la secesión, ¿debería tener requisitos mínimos de quórum o de mayorías cualificadas?

- El problema de los referendos es que el votante no está respondiendo a lo que se le pregunta, sino que aprovecha que le consultan para votar en contra del Gobierno de turno. Solo han apoyado a su Ejecutivo en Hungría y en Grecia y eso porque votaban en contra de Bruselas. Si tiramos de historia, vemos que en los territorios que se han independizado tras la Segunda Guerra Mundial el apoyo medio de la población rondaba el 75% y porque eran antiguas repúblicas soviéticas o yugoslavas. En el caso canadiense, se han hecho dos referendos: uno en 1980 y, como no les gustó el resultado, otro en 1995. Apenas por 40.000 votos no se rompió entonces el Canadá, pero ya hubo fuga de empresas, y se optó, en la ley de claridad, por marcar una mayoría cualificada y por exigir a Quebec que garantizará a su vez el derecho de autodeterminación a los pueblos que viven en su territorio. Ya no hubo más. Solo el hecho del referéndum genera una profunda fractura social y por eso en Quebec ya no quieren ni oír hablar de hacer otro y lo mismo sucede en Escocia, en donde los nacionalistas han perdido la mitad de sus escaños.

- Con la oportuna reforma constitucional, ¿una ley de claridad a la canadiense podría ser una solución?

- Creo que el catalán no busca tanto un referéndum como un mayor diálogo para resolver determinados asuntos que en su caso no están bien resueltos. España, pese a su reducida extensión, es uno de los países más diversos del planeta y, dentro de él, Cataluña es la región más diversa. La mayoría de los catalanes se sienten cómodos dentro de España, aunque buscan que se reconozca su hecho diferencial.

- ¿El independentismo prende sobre todo entre los jóvenes?

- En primer lugar, hay una clara división territorial: tiene mucha fuerza en los pueblos menores de 10.000 habitantes y poca presencia en las ciudades del cinturón de Barcelona. En la capital es ligeramente minoritario y va por barrios. En cuanto a su estructura social, se parece más a Quebec que a Escocia: son regiones ricas en las que el independentismo tiene más influencia entre la gente con mayor renta y mayor nivel de estudios. En cuanto a edades, las franjas intermedias son las más reacias al independentismo, que tiene más adeptos entre la gente mayor del mundo rural, menos globalizada, y entre los más jóvenes.

- Lo que deja inquietantes dudas sobre el sistema educativo...

- Sí, aunque creo que la mayor responsabilidad es la de una élite política independentista que se ha saltado todas las garantías democráticas.