«Los mayores quieren estar más comunicados»

Víctor Renobell Investigador del grupo de Bienestar e Intervención Social

Uno de los grupos de investigación de la UNIR desarrolla un estudio sobre la percepción de las necesidades sociosanitarias de las personas mayores y de sus familias. De este equipo forma parte Víctor Renobell.

-¿Cuál es el objeto de esta investigación?

-Tratamos de ver las medidas que se están tomando a nivel político, social y de mediación dirigidas a procurar el bienestar de los mayores. La labor del trabajador social se apoya en unos indicadores, que son diferentes según la comunidad autónoma. Con estas investigaciones queremos mejorar todos los índices para saber en qué condición está una persona para facilitarle una intervención. Para ello, evaluamos las políticas que están ahora, la práctica del trabajador social, las herramientas de las que dispone y qué medios le podemos facilitar para mejorar la asistencia.

-¿Atienden también al punto de vista del usuario?

-Sí. Ahora mismo hay necesidades de comunicación que han cambiado con los móviles y que necesitan un nuevo tipo de políticas. Las personas mayores quieren estar más comunicadas. Hace unos años lo único que había era un intercomunicador para avisar en situaciones de emergencia. Todo eso ha cambiado y ya podemos tener sistemas de comunicación que no tengan sólo un botón, sino alguien con quien interactuar. Buscamos que el trabajador social encuentre todas esas herramientas para que las pueda poner en práctica y decida a quién atender en esas situaciones.

-¿Qué problemáticas están detectando entre los mayores que comprometen su bienestar?

-Estamos encontrando que cuentan con algunas dificultades de tipo económico como consecuencia de la crisis. Presentan unas economías mínimas y en los últimos años se han reducido los servicios sociales y las ayudas que pueden percibir. Todavía nos topamos con personas mayores que, por herencia, aún poseen una vivienda en propiedad, pero esto va a cambiar mucho. En el futuro ya no nos vamos a encontrar esto puesto que toda esa gente más joven que ahora mismo está viviendo de alquiler, cómo va a poder pagar un alquiler cuando reciba una pensión no retributiva de sólo 500 euros. Ése es el futuro que va a venir. Asimismo si hoy no pueden optar a una vivienda en propiedad, mañana no podrán costearse tampoco una residencia.