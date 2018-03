Fue hace 10 años. La realidad era muy diferente a la actual, antagónica más bien. Entonces, cuando uno llamaba a la puerta del IRVI, había un funcionario que, valga la hipérbole, te enseñaba un puñado de llaves y te decía «elige una». Como lo de Matrix y las pastillas: ¿azul o roja? ¿Ficción o realidad? En la película de las hermanas Wachowski, Matrix era esa realidad virtual y edulcorada que ocultaba la verdad. La metáfora puede valer. Nuestro Matrix, el de quienes pudimos entonces emanciparnos, fueron las facilidades infinitas: tanto si el IRVI te invitaba a una ronda como si tenías que apostar por la inmigración interior, esto es, buscar una alternativa en Lardero, Villamediana, Alberite, Agoncillo...

Cuando llamabas a la puerta del banco, todo eran palmaditas en el hombro y miradas cómplices. Incluso si eras un autónomo recién desvirgado: «Si en el plan de empresa que me has pasado subes un poco los ingresos que esperas obtener, no habrá problemas para aprobar la hipoteca». Literal. Año 2006. Hipotecas al 100% o al 120% («para el coche y los muebles, ya que te pones»). Barra libre. Luego llegó la resaca y claro...

Diez años después, cuando el apartamento ya se ha quedado pequeño y buscas una alternativa, por casa empiezan a desfilar parejas que quieren empezar a vivir. En ocasiones te dan ganas de darles el pésame. El piso les gusta. O, al menos, el precio. No es caro. Estará, quitando cochambres insalubres, entre los más económicos del mercado. El problema es que no llegan. Sus padres han agotado sus ahorros; sus contratos son tan precarios como poco generosos; y los bancos ya han renunciado a su particular Matrix y ahora les exigen firmar con sangre lo que antes prácticamente regalaban. Han guardado bajo llave las pastillas azules.

La buena noticia, si es que puede verse así, es que ellos no acabarán en la estadística de desahucios. Nadie les intentará convencer para que compren una vivienda de 40 kilos asegurándoles que si no pueden pagarla la venden y, encima, ganan dinero.

Matrix ha muerto.