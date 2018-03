La Rioja invierte en Educación 170 millones menos de lo que pide el Consejo Escolar del Estado La Rioja deberá incrementar su inversión educativa si quiere cumplir con las indicaciones del Consejo Escolar del Estado. :: E.D.R. La Rioja destina el 3,85% de su PIB a las aulas, cuando el Consejo Escolar del Estado pide elevar esa inversión hasta el 6% LUIS JAVIER RUIZ Lunes, 26 marzo 2018, 22:17

La crisis económica, los recortes, el decreto Wert... El sistema educativo nacional ha ido acumulando 'enemigos' durante los últimos años hasta afrontar una realidad que, dicen los expertos, es francamente mejorable en lo económico. Esa, a grandes trazos, es la esencia de no pocas de las recomendaciones que hace el Consejo Escolar del Estado a todas las administraciones públicas en las propuestas de mejora de su último informe. Es un texto denso y extenso, exuberante en datos, que plasma una profunda radiografía de la realidad educativa del país y propina un tirón de orejas a sus gestores.

Reitera a lo largo del documento la necesidad, por un lado, de derogar el conocido como decreto Wert -de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo- y el de estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad para que «cese la política de recortes en educación y en los derechos retributivos, laborales y sociales de los docentes». Esa vendría a ser la antesala de la invitación que el Consejo Escolar del Estado hace a las administraciones a adquirir «el compromiso de recuperar la inversión destinada a Educación de antes de la crisis económica, un 5,2% del PIB, con el objetivo de alcanzar, al menos, el 6% en los próximos años». Un techo inversor que las propias recomendaciones llegan a elevar al 7%.

Si esa es la meta a alcanzar, La Rioja tiene por delante una tarea de largo recorrido: cruzando el presupuesto consignado para la Consejería de Educación -que incluye también partidas para formación y empleo- en este 2018 y el último dato del PIB regional (8.032 millones en el 2016), el margen de mejora es amplio. A día de hoy la apuesta educativa se circunscribe al 3,85% del PIB autonómico, lo que implica que para alcanzar ese 6% la dotación presupuestaria de Educación tendría que alcanzar los 481,92 millones. El gasto total previsto en el 2018 es de 309,11 millones de euros.

«No es sinónimo de mejora»

No le importaría a Galiana moverse en esas cifras. «Siempre voy a ver favorablemente todo incremento del presupuesto», explica al tiempo que recuerda que «los recursos son limitados» y que no se puede establecer un silogismo entre inversión y calidad: «No es sinónimo de mejora del resultado de manera directa. Puede serlo, pero debe estar asociado a políticas concretas», sostiene.

Si hacemos la radiografía nacional, la gran excepción sería la de Extremadura, que bate todos los récords con un gasto de su Consejería de Educación equivalente al 7,54% del PIB. A partir de ahí, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Andalucía y Galicia destinan entre el 4,13 y el 4,78% de su PIB, mientras que el resto de regiones, con la excepción de Cataluña (2,28%) y Madrid (2,21%), se mueven en una horquilla que fluctúa entre el 3,29% y el 3,95%.

Y si, como hace el Consejo Escolar del Estado, se amplia la panorámica al continente europeo, La Rioja sólo mejoraría la inversión practicada por Italia, Eslovaquia, República Checa, Hungría y Luxemburgo. Por delante quedarían el resto de países con Dinamarca (7,2%), Finlandia (6%) y Suecia (5,9%), tres de los sistemas que más elogios reciben por sus resultados, al frente.

«Si lo circunscribimos solo al porcentaje del PIB, siendo importante, es un dato parcial porque con bajadas del PIB tendría que reducirse el presupuesto en educación y eso no parece razonable», dice el consejero, que recurre a la literatura científica para afirmar que «no es igual un incremento del PIB cuando éste es muy bajo que cuando es bastante alto o en un país desarrollado. El impacto en el rendimiento, desde el punto de vista educativo, del crecimiento de un PIB muy bajo cuando lo dedicado es el 1%, es muy alto. En zonas con un PIB notablemente alto, como La Rioja, no necesariamente incide de manera directa en la eficacia y el resultado», argumenta Galiana, que considera más real abordar las cuestiones económicas de la educación a partir de «un panel de indicadores entre los cuales podría estar el porcentaje del PIB, pero no solo. Si nos quedáramos solo con ese dato estamos hablando de una postura absolutamente sesgada».

Gasto por alumno

Junto al peso de la inversión educativa en relación al PIB, el Consejo Escolar también presenta el dato del gasto público por alumno. En ese escenario, La Rioja es la octava región que más invi erte en cada uno de los estudiantes matriculados en la red pública, 5.649 euros (la media nacional es de 5.169 euros), si bien dista mucho de la realidad del País Vasco, donde el gasto por alumno roza los 9.000 euros, o de Navarra, Cantabria, Asturias y Galicia, todas por encima de la barrera de los 6.200 euros.

En todo caso, el propio Consejo Escolar del Estado -que más allá de las propuestas de mejora que presenta no realiza valoración alguna sobre los datos concretos- introduce que el gran reto es el de la eficacia y eficiencia, el de la gestión adecuada de los recursos. Para ello, también solicita a las administraciones que impulsen «una política de eficiencia del gasto educativo» para la que sería necesario formar «a los directores de centro, entre otras cuestiones, en la gestión y control eficiente del gasto». Es lo que Galiana define como «rendir cuentas a la ciudadanía de cuáles son los resultados que obtenemos con los recursos». Y ahí los indicadores son múltiples.

El más habitual es, por su trascendencia global, el del último informe PISA. Partiendo de la media aritmética de los resultados logrados por los alumnos riojanos en las tres competencias analizadas (ciencias, lectura y matemáticas), La Rioja obtiene la séptima mejor calificación cuando la inversión en relación al PIB es la décima del país. Además, con la excepción de Galicia -sexta máxima inversión, cuarto mejor resultado- todas las comunidades que invierten más que La Rioja lograron menor rendimiento en PISA. Por competencias, los alumnos riojanos fueron los octavos en ciencias, los duodécimos en comprensión lectora y los terceros en matemáticas.

Ese rendimiento también se refleja en lo que el Consejo Escolar del Estado llama tasa de idoneidad, el porcentaje de alumnos que están en el curso que les corresponde dada su edad, es decir, los que no han repetido curso. Entre los estudiantes de 10 y 12 años, La Rioja logra alguna de las mejores cifras del país (91,3% y 88,9%) pero el dato se derrumba entre alumnos de 14 y 15 años: con tasas de idoneidad del 70,7% y del 63,3%, La Rioja ocupa la zona media baja del ranking nacional.

«La educación es un sistema siempre inacabado y en desarrollo y eso no es una excepción en La Rioja. Siendo cierto que los resultados en los diferentes informes son razonablemente buenos, nunca estamos satisfechos y creo que tenemos que aspirar a la excelencia y seguir buscando la mejora. Estamos siendo razonablemente eficaces, razonablemente eficientes y queremos ser crecientemente eficientes», defiende el consejero Galiana.

Eficacia y eficiencia

El estudio 'Eficacia, eficiencia y equidad educativas en las comunidades autónomas. Financiación pública y políticas de mejora' elaborado en la Universidad Camilo José Cela por Francisco López Rupérez -anterior presidente del Consejo Escolar del Estado- abunda en esa cuestión y concluye que La Rioja no es del todo eficiente. En su análisis señala que la región gasta más que la media para obtener resultados superiores a la media «pero con una eficiencia inferior a la media», por lo que recomienda tomar medidas para «gastar mejor aquello de que se dispone». En concreto, señala, «privilegiar las políticas compensatorias centradas en los alumnos socialmente desfavorecidos y evaluar sistemáticamente su grado de eficacia». Además invita a desarrollar planes específicos sobre centros que requieran una intervención prioritaria de los poderes públicos, en los que presenten cifras de rendimiento inferiores a las que cabría esperar por el nivel socioeconómico y cultural de la población que escolarizan y a evaluar su impacto».

«Podemos ser más eficientes», dice el consejero, que considera fundamental para ello «evaluar, tanto en la génesis como posteriormente, los programas para hacer mejoras». Todo, asume, pasa por «tener más en cuenta cómo se emplean» los recursos. «Progresivamente introducimos indicadores para que no sólo seamos capaces de dar cuenta de nuestros resultados a los ciudadanos sino que también podamos sacar conclusiones de esas evaluaciones y nos sean útiles en la toma de decisiones para no guiarnos solo por lo intuitivo».

A todo lo anterior hay que añadir las especificidades propias del sistema educativo riojano que, sostienen desde Educación, no siempre casan con la eficiencia. Particularmente dos: el elevado número de alumnos de procedencia foránea -es la segunda región, tras Baleares, con mayor inmigración en las aulas- y la amplia -y onerosa- red de centros rurales.

«Hay regiones con mejores resultados y menor inversión, sí, pero su realidad socioeconómica es diferente. Por ejemplo, tienen menor porcentaje de población inmigrantes y nosotros siempre lo hemos valorado como una riqueza, una oportunidad de futuro para La Rioja que contribuye al sostenimiento demográfico de nuestra región. No queremos tener tan buenos resultados como Castilla y León a costa de tener un desierto demográfico. Vale la pena tener unos índices levemente inferiores en algunos aspectos y tener futuro desde el punto de vista de la educación», dice Galiana, que también recuerda la apuesta por los centros rurales manteniendo, a diferencia de lo que han hecho otras regiones, «centros con menos de cinco alumnos», que puede «introducir algún elemento de ineficiencia desde el punto de vista educativo» pero que es una medida valiosa desde la óptica del sostenimiento del territorio.