«La maternidad subrogada es una vía de explotación del rico sobre la mujer pobre»

Crítico con la maternidad subrogada, José Miguel Serrano, miembro del Comité Nacional de Bioética y profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, participó ayer en Logroño en una charla debate organizada por el colectivo La Bitácora XXI sobre los vientres de alquiler, una práctica ilegal en España y que rechaza de plano porque supone la subordinación de una persona que «sólo es explicable desde la extrema necesidad», apunta.

- ¿Es ético que una mujer alquile su vientre?

- Yo lo analizaría desde el punto de vista de si el contrato que se realiza y por el cual se recurre a los vientres de alquiler es compatible con la dignidad de la mujer. Supone subordinar a una persona mediante una alienación de su capacidad gestante durante nueve meses que necesariamente recae en mujeres y desde la perspectiva de la no explotación, del respeto, parece que es contradictorio. El problema de algunos sistemas de legalización es que son propuestas imposibles, inviables, que no resolverán la gran cuestión que es el recurso a la vía de la maternidad internacional, que es realmente un sistema de explotación de la mujer o del hombre rico sobre la mujer pobre y sin garantías, con una subordinación que sólo es explicable desde la extrema necesidad. Esta sería la razón por la que algunos consideramos que es un paso tremendo.

- En españa no está permitido...

- No; está prohibida por ley. En España hay un principio y es que la maternidad sigue al parto. La mujer que gesta y da a luz es la madre. Entonces, no está considerado este caso y la razón por la que no se consideró es porque es incompatible con la dignidad de la mujer, no se prohibió porque hubiera algún problema técnico. Otra de las razones es que no hay forma de articular de una forma equitativa esta prestación porque supone usurpar la capacidad de la mujer de decidir sobre su embarazo durante un periodo, imponer un control de calidad y un control de comportamiento y además la mujer se obliga a determinados comportamientos durante este proceso.

- ¿Y en el supuesto de que fuera altruista?

- El altruismo en España es muy dudoso en casos similares, cabe siempre la duda de que la compensación va a ser una forma encubierta de pago.

- ¿Vale todo con tal de satisfacer el deseo de ser padre o madre?

- Ningún pretendido derecho puede conllevar determinadas prestaciones indignas, excesivas y desproporcionadas en manos de otros, esa es la gran cuestión. La pretensión de poder obligar a otro a gestar me parece absolutamente desmedida.

- Ustedes aseguran que también se perjudica a los menores...

- La cuestión indudablemente es que se produce el hijo para este fin. No es similar a otras condiciones en las que también hay una ruptura entre madre e hijo, como en la adopción, porque está prohibido producir un hijo para entregarlo en adopción. Esto es la producción exprofeso de un niño desvinculado de su madre, esa sería la gran diferencia con otros casos.

- Algún día ¿será una realidad en España?

- Bueno, yo no adivino el futuro, pero no soy muy optimista respecto a nuestra capacidad de mantenernos en un comportamiento digno. En ese sentido no lo sé, creo que hay intereses poderosos que se mueven en este sentido, pero también hay de momento un movimiento internacional muy fuerte en contra.