«Se matan a tiros, a cuchillazos por una botella de agua o un trozo de pan» LOGROÑO. Jueves, 21 septiembre 2017

Si en algún lugar se ha cebado el huracán Irma ese ha sido la isla de San Martín. Especialmente en la zona holandesa (el territorio lo comparten Francia y Holanda), en donde se alojó el logroñés Luis Pérez de Colosía. Las crónicas que llegan desde el habitualmente idílico territorio de ultramar son aterradoras: sin alimentos, sin agua, sin comunicaciones y sin control, las bandas organizadas se han hecho con la isla y son frecuentes los saqueos y las agresiones. En la isla vive medio centenar de españoles. Buena parte de ellos montaron ayer en el avión fletado por el Ministerio de Exteriores para rescatarles. Tras pasar por la República Dominicana, está previsto que esta mañana aterricen en Madrid.

Uno de los testimonios más desgarradores es el de Sara Cerezo, una odontóloga cordobesa de 27 años que vive en la isla. En un vídeo publicado en su cuenta de Facebook y mientras recorre su vivienda totalmente destrozada tras el paso de Irma, suplica que alguien se haga cargo de su situación. «Necesitamos ayuda, que nos saquen de aquí. Estamos vivos hoy, pero si no nos sacan de aquí no sé cuánto tiempo vamos a aguantar», explica con la voz entrecortada, superada por situación en la que ha quedado la vivienda en la que residía.

«La calle es la guerra. La gente se mata. Se matan a tiros, a cuchillazos por una botella de agua o por un trozo de pan», relata desde su vivienda. «La gente está desesperada ya que no hay comida, no hay agua, no hay gasolina y solo les queda matarse entre ellos para intentar salir de esta situación».

Pese a que oficialmente el huracán Irma en San Martín se cobró la vida de ocho personas, Cerezo niega esa versión. «La información que recibís no es correcta. Aquí no hay diez muertos, no. Hay miles de muertos. Los cadáveres están flotando en las calles, en el mar, en todos los sitios», asegura antes de reiterar su súplica. «No podemos estar más tiempo aquí. Tienen que venir a por nosotros, tienen que sacarnos. No estamos seguros».