Dos mártires claretianos de La Rioja han sido beatificados en la Sagrada Familia

El cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, ha presidido hoy en la basílica de la Sagrada Familia la beatificación de 109 mártires claretianos, la primera que se hace en esta iglesia, en un acto al que han asistido 3.000 fieles.

Según han informado los Claretianos de Cataluña, el arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, y el superior general de los Claretianos, Mathew Vattamttam, han concelebrado el acto.

El cardenal Amato ha tenido un recuerdo para las víctimas de los atentados del pasado mes de agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona) y ha asegurado que el grito "no tenim por" (no tenemos miedo) es "una muestra de cómo el hombre tiene vocación por la vida y no por la muerte".

Angelo Amato ha explicado el significado de los mártires para la iglesia Católica y el testimonio de los monjes beatificados hoy, que fueron fusilados durante la Guerra Civil española.

De los nuevos mártires claretianos 73 son nacidos en Cataluña, 14 en Navarra, 4 en Huesca, 5 Burgos, 2 en Logroño, 2 en Palencia, 2 en Zaragoza, 2 en Teruel, 1 en Álava, 1 en Cádiz, 1 en Madrid, 1 a Valencia, y 1 de Auch (Francia).

Los 109 claretianos ahora beatificados fueron asesinados durante el conflicto de 1936, la mayoría en Cataluña, y pertenecían a las comunidades de Cervera-Mas Claret y Solsona (60), de Barcelona (8), de Sabadell (8), de Lleida (11), de Vic y Sallent (15). De fuera de Cataluña la causa incluye a mártires de las comunidades de Castro Urdiales en Santander (3) y de Valencia (4).