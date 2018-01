Martínez-Maillo advierte a Puigdemont de que «su camino ha llegado al final» El coordinador general del PP avala desde Logroño la gestión de Rajoy en Cataluña y avisa de que el 155 seguirá vigente «hasta que haya un Gobierno que respete la ley» TERI SÁENZ* ESAENZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Martes, 30 enero 2018, 09:59

El camino de Carles Puigdemont «ha llegado a su final». Así lo aseguró ayer en Logroño el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, durante su intervención en la jornada sobre el reto demográfico organizada por los populares riojanos que el dirigente nacional aprovechó para fijar la postura de la formación en un puñado de cuestiones de actualidad. La más candente, la pretensión del candidato de Junts per Catalunya (JxCat) de ser investido como presidente catalán y que Martínez-Maillo negó tajantemente tras el recurso presentado ante Tribunal Constitucional. «Puigdemont ya sólo tiene dos opciones: ser un preso o un prófugo, pero no presidente de la Generalitat», sentenció haciendo extensivo el mensaje de sujeción a las resoluciones judiciales al presidente del Parlament -«Roger Torrent ya sabe lo que le pasó a Forcadell»- al tiempo que elogió la «templanza» exhibida a su juicio por Mariano Rajoy para encarar lo que calificó como el desafío más importante al que se ha enfrentado la democracia española. Una reflexión que coronó con una última advertencia a los independentistas: «El artículo 155 seguirá vigente mientras no haya un Gobierno de verdad en Cataluña que respete las leyes».

En el marco estricto de la cita que le llevó a Logroño, el coordinador general del PP hizo valer la «histórica vocación municipalista» de su formación y el afán por convertir el reto demográfico en una cuestión de estado frente a las «soluciones simplistas» de otros, en alusión a Cs y su propuesta de fusionar ayuntamientos. Un apunte en el que se apoyó para, sin nombrar expresamente a la formación naranja, hacer una llamada en clave interna a los cargos y militantes reunidos ayer en La Rioja para «concentrarnos en nosotros mismos y nuestras fortalezas». «No miréis a las encuestas, que no sirven para nada y las elecciones quedan lejos», remachó.