Aldama y la subida del 0'25 a los parlamentarios: "No es la propuesta más importante que podemos hacer ahora mismo"

Varios senadores han calificado de "ridícula" la medida tomada por Sánchez en solidaridad con los pensionistas | Según fuentes citadas por Efe, el senador riojano protagonizó la protesta en una tormentosa reunión interna del PSOE en el Senado

La decisión del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de subir el sueldo a sus parlamentarios solo un 0,25 % en solidaridad con los pensionistas ha sido criticada hoy por varios senadores socialistas en la reunión del grupo, que la consideran "peligrosa", "ridícula" y "deja al partido a la altura del betún".

El riojano Kiko Martínez-Aldama, el gallego Modesto Pose, el balear Francesc Antich y la andaluza María José Fernández son algunos de los que han protestado por la medida, han explicado a Efe fuentes socialistas.

En ausencia del portavoz del grupo, Ander Gil, la reunión, que se ha celebrado a puerta cerrada, ha estado presidida por la portavoz adjunta y secretaria de Sanidad del PSOE, María Luisa Carcedo, que ha terminado discutiendo "a gritos" con los sublevados.

Según las fuentes citadas por Efe, tras la parte de la reunión dedicada a comentar el orden del día del pleno, el que fuera secretario general del PSOE en La Rioja ha tomado la palabra para pedir explicaciones por la propuesta de Sánchez y protestar por cómo se está desarrollando la política estratégica del partido en estos temas.

Aldama ha dicho que no podía ser que los senadores se enteraran por la prensa de estas cosas y ha asegurado que le estaba llamando mucha gente que no entendía el sentido de la medida.

"La acataremos, como es evidente"

Preguntado por estas informaciones por Diario LA RIOJA, el senador por La Rioja ha confirmado que no es una medida que le guste, aunque ha afirmado que "en todo momento hemos dejado claro que la acataremos". Para Aldama, "ésta no es la propuesta más importante que podemos hacer ahora mismo".

"El PSOE ha liderado durante todos estos años la lucha contra la política del PP sobre las pensiones, y yo mismo he sido portavoz en varias ocasiones contra esas medidas". Así las cosas, el senador riojano considera que "el PSOE no puede perder el marchamo de partido solvente, de gobierno". Y por eso, reitera, "no me pareció una propuesta de lo más serio que puede ofrecer ahora mismo el PSOE, y eso ha sido lo que he dicho en la reunión.

En todo caso, Martínez Aldama afirmaba que "no se trata del sueldo. Los senadores hemos tenido el sueldo congelado durante 6 años, y nunca hemos protestado".

El pasado domingo, en la clausura de la Escuela de Buen Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez pidió que se subiera un 0,25 %, igual que las pensiones, el sueldo de los miembros del Gobierno, de diputados y de senadores.

Sin embargo, las mesas conjuntas del Congreso y el Senado acordaron el pasado 20 de septiembre aumentar las retribuciones de funcionarios y parlamentarios de las Cortes Generales un 1,5 %, en la línea de lo que se esperaba que aprobara el Ejecutivo para los empleados públicos.

Esto supone que la diferencia entre el 1,5 % y el 0,25 % de los diputados y senadores socialistas irá a engrosar las arcas del PSOE, lo que ha enervado a algunos, que han planteado si ese dinero es "para pagar el sueldo de Pedro porque no es diputado".

"Pedro hace esas propuestas porque no es diputado, pero estamos todos en contra", ha dicho a Efe un parlamentario presente en la reunión de esta mañana.

En ella, el que fuera presidente de Baleares Francesc Antich ha opinado que los argumentos de la dirección del PSOE para justificar la medida son "muy peligrosos" y que no puede ser que se desvíe hacia los políticos la atención de un problema como las pensiones.

"Eso es lo que hace la derecha más vieja", ha argumentado Antich, convencido de que, si los políticos no están bien pagados, "acaban haciendo política los de siempre".

La andaluza María José Fernández ha tachado la propuesta de Sánchez de "ridícula" y ha sostenido que deja a los socialistas "a la altura del betún", porque no soluciona los problemas de los pensionistas y demuestra, a su juicio, que el partido no tiene "ningún proyecto de futuro".

En la misma línea, el gallego Modesto Pose ha recriminado a Carcedo la falta de proyecto y que "así no se hacen las cosas", a los que esta ha reaccionado "gritando", enfadada, "¡Cómo que no hay proyecto!", y defendiendo que la medida es un "gesto" hacia los jubilados que se están movilizando por la revalorización de las pensiones.