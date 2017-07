Martín atribuye el cierre de los centros de salud a la caída de la demanda Jonathan Herreros La consejera recalca que durante la primera quincena de agosto en la que sólo abrirán por la mañana se facilitará a los usuarios con tarjeta sanitaria de tarde que acudan en horario matinal LA RIOJA EFE Martes, 25 julio 2017, 19:24

Desde el anuncio del cierre de centros de Atención Primaria en Logroño en la primera quincena de agosto, la oposición ha mostrado durante días su desacuerdo y, finalmente, solicitaron la comparecencia con caracter urgente de la consejera de Salud, María Martín. Los tres grupos exigieron a través de esta medida que la consejería diera explicaciones. En su intervención, Martín ha pedido este martes en el Parlamento riojano a PSOE, Podemos y Ciudadanos (C,s), que eviten la "demagogia partidista" en los asuntos de salud y se informen en su departamento antes de opinar si lo que pretenden es "el interés general".

La consejera ha puntualizado sobre las jornadas a las que afecta esta medida que "son 9 días laborales". Además, ha explicado que la reorganización de horarios en la asistencia en Atención Primaria en 7 de los 20 centros que hay en La Rioja atiende a una bajada de la demanda asistencial, acompañada de la imposibilidad, dentro de todo el Sistema Nacional de Salud, de garantizar un refuerzo de un profesional por cada facultativo que en época estival coge vacaciones.

Según informa la agencia EFE, el objetivo ante este descenso es "ser más eficientes a la vez que mantener la calidad asistencial para los ciudadanos", ha indicado Martín.

Respaldada de manera "rotunda"

Según la consejera, el porcentaje de usuarios con tarjeta sanitaria asignada a turno de tarde en la región es el 5 % del total y la asistencia a los centros de salud se reduce, de forma notable, en los meses estivales en todos los centros logroñeses que, en el caso de la asistencia de tarde, cae una media del 57 %.

Ha informado de que en el Sistema Riojano de Salud hay 10 facultativos de Atención Primaria en turno tarde y están en 7 de los 8 centros de salud de Logroño y, al igual que los directores de los centros y profesionales sanitarios, ha dicho, comparten la medida adoptada, que ha sido respaldada de una manera "rotunda".

Para garantizar que el usuario con tarjeta sanitaria de tarde de Logroño no sufra una disminución de las prestaciones sanitarias durante este periodo se le facilitará la posibilidad de acudir por la mañana con los mismos profesionales u otros si los suyos están de vacaciones, ha recalcado.

Consulta no presencial

Ha indicado que se facilitará la posibilidad de una consulta no presencial para usuarios que telefónicamente puedan resolver sus dudas y problemas; si necesitan ser visitados por un médico en horario de tarde y se reforzará con un efectivo más y una enfermera la asistencia que se presta en el servicio de urgencias de Atención Primaria del Centro de Alta Resolución San Millán (CARPA).

Martín ha confirmado que esta medida se aplica en toda España desde hace tiempo y ha indicado que en algunas comunidades autónomas no se abren los centros de salud por la tarde durante todo el año, lo que demuestra que es algo normalizado.

Ha dicho que no le consta que haya consejeros que hayan acudido a un Parlamento a comparecer por esta cuestión, salvo, según sus datos, lo ocurrido en La Rioja y les ha recordado a los grupos de la oposición que miren allí donde sus partidos tienen responsabilidades de gobierno cómo funciona este sistema.

La consejera ha indicado que, el hecho de que hayan sido, según sus datos, los únicos grupos parlamentarios de España que piden una comparecencia urgente para este asunto "da que pensar" y ha recalcado que, "en este caso, hay bastante más ruido que nueces".

También les ha pedido que "eleven el nivel" y ha incidido en que, aunque toda Comunidad tiene derecho a planificar su Atención Primaria de la forma que estime "más conveniente", es preciso "evitar la demagogia partidista si se pretende el interés general".

"Tremendista" la petición de la comparecencia

El diputado popular Félix Vadillo ha calificado de "tremendista" la petición de esta comparecencia porque, entre otros aspectos, ha indicado que la medida adoptada atiende a un "descenso enorme" de la demanda asistencial en estas fechas.

También ha dicho que se trata de "una medida normal para no dejar recursos ociosos" que, como ha indicado la consejera, ha sido pactada con los sindicatos, directores de los centros y profesionales y que "profundiza en la eficiencia", que es "fundamental".

La diputada socialista Nuria del Río ha afirmado que "la consejera de Salud nos tiene acostumbrados a trabajar así", en su opinión, sin informar a los grupos de las decisiones "ya adoptadas", como, según sus datos, también hizo ayer, día 24, en el Consejo Riojano de Salud, donde "no hubo debate" de esta reorganización.

Ha añadido que "los grupos (de la oposición) nos tenemos que unir, y no de manera demagógica, para enterarnos de cómo se hacen las cosas" y ha recalcado que "reordenar no puede ser un fin porque, si no, ¡vaya desastre de gestión!".

El diputado de Podemos, Juan Calvo, ha calificado de "ocurrencia" "obligar" a los usuarios con facultativo de tarde a que tengan que ir por la mañana con otro médico o, en su defecto, "saturar las urgencias del CARPA o del Hospital San Pedro".

Ha subrayado que la consejera actúa "a la ligera y de manera autocrática, sin escuchar a los Consejos de Salud, como el de ayer, que fue prácticamente de puro trámite" y, entre otros aspectos, ha dicho que en Navarra, según sus datos, "no se cierran los centros de salud por la tarde".

El portavoz del Grupo de Ciudadanos, Diego Ubis, ha afirmado que las explicaciones de la consejera "llegan tarde" porque la reorganización de la Atención Primaria "tenía que haberse explicado hace un mes cuando se anunció el cierre".

Ubis ha incidido en que "antes había que haber dejado claro a la población que el servicio está garantizado".