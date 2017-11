María Luisa Martínez renuncia a seguir en el Consejo Autonómico de Podemos L.J.R. Lunes, 27 noviembre 2017, 23:51

logroño. María Luisa Martínez, hasta ahora encargada de patrimonio cultural, memoria democrática y derechos humanos en el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos, ha comunicado a la formación su decisión de abandonar sus responsabilidades alegando motivos personales. Según explicaba ayer el secretario general en La Rioja, Kiko Garrido, Martínez le ha comunicado «que no puede dedicarse al cien por cien a la organización» y que justificó su dimisión en «motivos laborales y personales». Garrido apuntó que estaba pendiente de mantener un encuentro con Martínez para abordar la cuestión.

Su renuncia llega diez días después de que trascendiera un tenso encuentro del Círculo de Logroño en el que ella, junto a la secretaria de Organización Autonómica, Nazaret Martín, fueran denunciadas por otra militante por amenazas y calumnias. Según la denuncia, Martínez habría insultado e increpado «en actitud agresiva» y «amenazante» a uno de los presentes en la asamblea. Garrido desconoce si la dimisión presentada por Martínez está relacionada o no con aquellos hechos.

En cualquier caso, a primera hora de la mañana de ayer, María Luisa Martínez, sí vinculó su salida de la formación con la denuncia en el mensaje que remitió a un grupo de WhatsApp de la formación morada al que ha tenido acceso este periódico. «Ante los hechos ocurridos últimamente con denuncias falsas hacia mí y filtradas a la prensa, junto con hechos ocurridos anteriormente, como lo son las calumnias, injurias e insultos de los que he sido objeto y que hacen que mi imagen pública, mi privacidad y mi profesionalidad queden en entredicho [...] he tomado la decisión de presentar mi dimisión, con carácter irrevocable». «Espero y deseo lo mejor para el partido y me gustaría decir que ha sido un placer, pero dadas las circunstancias no va a ser así», completa su mensaje de despedida.