María Elósegui no participará en la Ley de Igualdad Viernes, 23 febrero 2018, 00:08

María Elósegui, elegida el pasado mes de enero como jueza del Tribunal de Estrasburgo de los Derechos Humanos, se convirtió ayer en protagonista de parte del pleno del Parlamento de La Rioja. Su inclusión como experta en la tramitación de la futura Ley de Igualdad alertó a la oposición después de que se conociera que la jueza vinculaba la homosexualidad con diversas patologías y aconsejaba a los transexuales terapias psicológicas y psiquiátricas.

Primero Podemos y después el Partido Socialista pidieron cuentas al Ejecutivo. Las respuestas fueron breves. El único que respondió fue el presidente regional que informó que se había retirado esa solicitud al ser elegida miembro del Tribunal de Estrasburgo.

Desde Podemos, Juan Calvo defendió que era «un grave error que participara en la Ley de Igualdad dado su carácter 'LGTIfóbico'. La rectificación no significa que no piensen igual que ella. Era la persona menos indicada para formar parte del comité de expertos. La única patología es la que tiene en su cabeza», dijo antes de preguntar a Ceniceros su opinión sobre el colectivo LGTBI. No hubo respuesta.

Tampoco logró una contestación Ana Santos (PSOE). La consejera de Presidencia, Begoña Martínez, se remitió a lo dicho por Ceniceros. «Aceptar a una persona que se ampara en tratamientos psiquiátricos es demostrar que no creen en los derechos de los transexuales», dijo Santos, que conminó al PP a «tomar el tren de la igualdad o se quedarán en tierra de nadie con posiciones contrarias a los avances de los derechos civiles».