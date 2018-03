La Marea Blanca Rioja reúne a cientos de personas por la sanidad pública La protesta partió de la Consejería de Salud y finalizó en el Palacete del Gobierno riojano. :: díaz uriel La manifestación mostró la viñeta que realizó Forges y se guardó silencio en memoria del artista DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Sábado, 3 marzo 2018, 23:51

Hacía tiempo que una manifestación de Marea Blanca Rioja no reunía a tantas personas. Ayer, en la concentración convocada para defender «una sanidad pública universal y de calidad», hubo más de 700 personas (unas 1.500, según los organizadores). «Algo distinto está pasando en la sociedad, esto es un comienzo. Tenemos que dar un escarmiento al Gobierno», declaró Javier Granda, portavoz de la Marea Blanca, ante los manifestantes.

El recorrido apenas fue de unos metros, desde la Consejería de Salud, en la calle Bretón de los Herreros, hasta el Palacete del Gobierno de La Rioja, en Vara de Rey, pasando por todo Muro de la Mata, con parada ante la Delegación del Gobierno. La marcha estuvo llena de cánticos y proclamas pintadas en pancartas: «Las injusticias surgen cuando la gente de bien no hace nada. ¡Basta ya!», «La Rioja Baja no se merece un hospital se segunda», «Nuestros recortes, vuestras mordidas», «La sanidad pública no está en venta»... Entre todas las pancartas llamaba la atención la que mostraba una viñeta de Forges realizada a petición de la propia Marea Blanca y en la que se leía: «¿Recortes en sanidad? ¡Oronda enfermedad!». En memoria del artista se guardaron unos minutos de silencio.

«Ha sido un éxito total. Hay que protestar para poder mejorar», dijo Elena Sutil, también portavoz de la Marea Blanca. Por otra parte, Javier Granda declaró que «acaban de aprobar los presupuestos y, lamentablemente, no hemos visto el incremento necesario para corregir las dificultades que se están atravesando. Es una mala decisión». Quizá uno de los principales motivos por los cuales la manifestación reunió a cientos de personas fue la acumulación de «problemas», incluidos los del Hospital Fundación de Calahorra, cuyos afectados se unieron a la cita.

Conforme avanzó la manifestación, se unió a la masa el barco pirata que ya desfiló en Carnaval, con una vela en la que se podían reconocer a varios políticos. «Por encima de todos, hay un problema que es trasversal, que es la financiación. No se sustituye a nadie en el personal y eso recae en el esfuerzo del resto de compañeros. Eso se puede soportar durante un tiempo, pero llevan desde el 2010, cuando empezaron los recortes, y la gente ya está harta, no puede más», criticó Granda, y añadió: «Hay especialistas en Urgencias que han pedido la baja porque no pueden más».