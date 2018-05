Marea Arcoíris alerta del repunte de agresiones homófobas tras un nuevo ataque

La Asociación Marea Arcoíris, que defiende los derechos LGTBI+, ha denunciado a través de las redes sociales que en la madrugada del pasado domingo se registró en Logroño una nueva agresión homófoba, la novena del año según sus datos.

Los hechos, según publicó ayer la entidad a partir del relato de la víctima, tuvieron lugar pasadas las 4 horas del domingo, después de que saliera de una discoteca de Logroño. «Voy hacia el kebab y, por la calle, me cruzo con un grupo de seis chicos que no conozco de nada», describe antes de apuntar que, cuando llegan a su altura, le escupen y le gritan maricón. «Me doy la vuelta y antes de verles me dan un puñetazo en la cara. Se me caen las gafas, las cojo y me siguen dando golpes».

Mientras un amigo de la víctima le alejó de los agresores, apareció una joven que también le golpeó por la espalda. «Finalmente se van riéndose y gritando maricón», completa su denuncia en la que también traslada su incomprensión por la actitud de una patrulla policial a la que pidió auxilio. «Le contamos lo que ha pasado y tienen los huevos de preguntar si seguro que no les hemos provocado. Soy un chico bisexual de 22 años que va a por un kebab después de la discoteca... Eso es ir provocando por la calle. Sí señor».

«No sabemos si es algo planificado o no, pero hemos detectado un repunte tanto de las agresiones como de los actos fascistas», explica Álvaro Villar, portavoz de Marea Arcoíris, que reconoce que «se está registrando una mayor visibilización de las denuncias. Siempre ha habido, pero ahora se denuncia».

En este caso concreto, desde Marea Arcoíris se está animando a la víctima -«se encuentra físicamente bien, pero moralmente está destrozado», señala Villar- a interponer la correspondiente denuncia policial, al tiempo que reclama «una mayor formación sobre este tipo de agresiones en los cuerpos policiales».