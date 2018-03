Hoy, manifestación en defensa de las pensiones en Logroño Delegacion del Gobierno en La Rioja Logrono Concentracion en defensa de las pensiones el jueves / Sonia Tercero LA RIOJA. Sábado, 17 marzo 2018, 10:02

Los pensionistas y jubilados saldrán hoy de nuevo a las calles para exigir unas pensiones dignas. La manifestación está convocada por UGT y CCOO en Logroñoy partirá a las siete de la tarde desde la Glorieta del Doctor Zubía. El objetivo -dice UGT-es «defender un sistema público de pensiones con futuro y rechazar las subidas de miseria del 0,25%».

Desvíos en los autobuses

El Ayuntamiento de Logroño informa en una nota de prensa de que, con motivo de la concentración que tendrá lugar este sábado, 17 de marzo, en horario de 19,00 a 21,00 horas, se producirán desvíos en los itinerarios del servicio de transporte público urbano.

En concreto, los cambios serán conforme al siguiente detalle:

Línea 2. Yagüe - Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Jorge Vigón -c/ Villamediana - av. Colón - av. de la Paz.

Varea - Yagüe: av. de la Paz - av Colón - av. Jorge Vigón - av. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 5. Madre de Dios -Valdegastea: av. de la Paz - av Colón - av. Jorge Vigón -c/ Gral. Vara de Rey.

Valdegastea - Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey - av. Jorge Vigón -c/ Villamediana - av. Colón - av. de la Paz.

Línea 9. Pradoviejo - Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey - av. Jorge Vigón -c/ Villamediana - av. Colón - av. Doce Ligero - c/ Madre de Dios - c/ San Francisco - Puente de Piedra.

Las Norias - Pradoviejo: Puente de Piedra - av. Viana - c/ Capitán Gaona - c/ San Francisco - c/ Madre de Dios - av. Doce Ligero - av. Colón - Av. Jorge Vigón - c/ Gral. Vara de Rey.

Línea 10. Hospital San Pedro - El Arco: av. de la Paz - av Colón - av. Jorge Vigón - av. Gran Vía Juan Carlos I.

El Arco - Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Jorge Vigón -c/ Villamediana - av. Colón - av. de la Paz.

Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea. Dichos autobuses recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.Se atenderán en todo momento las instrucciones de Policía Local.