Mañana declara en los juzgados el 'trol' que acosó dos años a una periodista riojana

logroño. El presunto 'trol' que ha acosado durante más de dos años en las redes sociales con insultos y amenazas a la periodista de Rioja2 Olivia García ha sido identificado por la Policía. Se trata de un joven de 26 años, de Logroño, que declarará en un Juzgado de la capital riojana mañana, después de que a principios de diciembre lo hiciera ante la Policía Nacional. El joven reconoció los hechos y afirmó que conoce el 'nick' de twitter que utiliza Olivia García en Twitter y que lo «relaciona con el periódico digital Rioja2».

Después de que la Policía Nacional le haya identificado, la periodista considera que «tiene que haber una condena». «Quiero pensar que no sale gratis, porque es mucho sufrimiento, más del que había imaginado», añadió.

Han sido, relató, «dos años de tener una sensación de impunidad, de que se puede hacer cualquier cosa bajo el anonimato». Ahora, añadió: «Quiero pensar que todo esto no sale gratis, no sólo por mi caso sino para que cualquiera al que se le ocurra destrozar la vida de otra persona tenga claro que va a ser identificado y castigado». «Por primera vez en dos años no me meto a la cama pensando qué me voy a encontrar el día siguiente», aseguró.

Olivia García

Para localizar a este joven, y dado que Twitter «se negó» a aportar la titularidad de las cuentas que utilizaba, se tuvieron que rastrear las IP de los comentarios en Rioja2.com. A juicio de esta periodista, el tema «se debe poner sobre la mesa» porque «hay barreras enormes».