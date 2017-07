«Maduro vende siempre posverdad»

«El rol de un comunicador social en Venezuela ha cambiado mucho. A su equipo habitual ahora su suma una máscara antigás, un chaleco antibalas y un casco». Esa es la realidad del periodismo en el régimen de Nicolás Maduro, una dictadura que «no hace otro día otra cosa que vender posverdad». Ese es el perfil que el periodista venezolano y director del portal Prodavinci trazó ayer en el estreno de la segunda edición de las jornadas Futuro en Español que se celebran en Santiago de Chile y que organiza Vocento y la Embajada de España en Chile con el patrocinio de Telefónica y la Comunidad de La Rioja.

Hacer periodismo en Venezuela es complicado. Contra el informador juegan dos elementos. El primero «el 'black out' informativo» a que Maduro somete a los medios; el segundo, el perenne discurso informativo. «La Asamblea Nacional es la única que aporta datos sobre la realidad del país», explicó Marcano que recordó alguno de los indicadores que sitúan a su país en una situación agónica. «Una realidad caótica. Una cosas son los hechos y otra es el uso que se hace de ellos. Está basado en la manipulación. No hacen otra cosa que vender todos los días posverdad», insistió.

Esa posverdad es para Cristian Zegers, director del diario El Mercurio, «un fenómeno universal no pasajero» que ha venido para quedarse y al que se aferran los regímenes totalitarios (no sólo) que «lo primero que hacen es sacrificar la verdad». Eso, sumado a las hordas que, según apuntó Benjamín Lana, director editorial de medios regionales de Vocento, en referencia a la red de tuiteros que en Venezuela se dedican a «crear trending topics de los asuntos que le interesan a Maduro», obligan a reforzar el compromiso con el periodismo. La vacuna contra esa pandemia, coincidieron Lana y Zegers, es un periodismo de calidad y comprometido con la verdad, con los hechos. «Los medios tienen que ser necesarios por la calidad y la profundidad de los hechos mostrados. Por sus contenidos de realidad, no por la ficción o por la realidad parcial», dijo Zegers. El problema, completó, es que «la posverdad es peor que la mentira. La mentira se puede descubrir y la posverdad aparece como innegociable».

En Venezuela la iniciativa para recuperar ese periodismo la han tomado «un grupo de periodistas con medios independientes digitales y que se han masificado ante la ausencia de opciones».

Esa es la opción de Manuel Aguilera, CEO y cofundador de Hispano Post Media Group un portal que apuesta por «el videoperiodismo como una opción excelente para contar la realidad. Hay que palparla, hay que vivir lo que tienes enfrente». Y eso no siempre gusta. «A los gobernantes no les gusta. Las reglas del buen periodismo son las de hace años. La única regla es buscar la verdad».

Y buscar la verdad, completó Benjamín Lana, exige diferenciar información y periodismo. «Cualquier texto con un titular pensamos que es periodismo, pero el periodismo debe de tener atributos. Hay que garantizar el origen de la información». Lana también enfatizó el peso que la tecnología ha tenido en la difusión de la posverdad («Ahora se puede manipular la información de forma masiva», dijo en referencia al mal uso de la redes sociales) y la «facilidad para ocultar la autoría del mensaje». «Los principios en los que está basado el periodismo son los que son. El pasado nos sirve para el futuro. Contrastar, contrastar y contrastar. Abandonar las equidistancias y llamar a las cosas por su nombre, no tener miedo a la palabra mentira. Hay que huir de la posverdad», completó.