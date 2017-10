Madre de Dios insiste en que la renta de ciudadanía penaliza a familias de 4 miembros LA RIOJA LOGROÑO. Sábado, 14 octubre 2017, 00:22

La Asociación Vecinal Madre de Dios se ha vuelto a referir a la renta de ciudadanía, después de que el miércoles entregara 400 firmas en la Consejería de Políticas Sociales, en nombre de una veintena de asociaciones, para pedir explicaciones sobre el retraso en las percepciones de esta ayuda.

Desde este colectivo se quiere responder a las declaraciones en este periódico de la directora general de Servicios Sociales, Celia Sanz, en las que, entre otras cosas, indicaba que en algunos casos se podía solicitar dos rentas de ciudadanía. «La realidad es que no tiene nada que ver con el número de personas que convivan. Tal como dice el articulo 5, párrafo 1, epígrafe c, basta con un tercer grado de consanguinidad y/o un segundo grado de afinidad para poder percibir otra Renta de Ciudadanía», dicen los vecinos. «Una unidad familiar con 6 miembros o más (2 adultos más 4 menores ó 5 ó 6...) no puede pedir dos rentas de ciudadanía. Es más, a partir del cuarto miembro se ven penalizadas con respecto a los IMI», apostillan.