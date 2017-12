Lydia y Nanin Artwork lanzan una canción dedicada al 'Rey Jorge' 03:52 El niño riojano con parálisis cerebral necesita tratamientos específicos y el objetivo del videoclip es dar a conocer el caso y que reciba ayudas LA RIOJA Lunes, 11 diciembre 2017, 13:05

Jorge tiene 8 años. Sonríe y vive la vida, pero la suya es mucho más dura que la de cualquier niño de su edad. 'El Rey Jorge', como es conocido el pequeño, nació con parálisis cerebral, y necesita mucha ayuda.

La cantante Lydia y Nanin Artwork han lanzado una canción dedicada al niño riojano con el objetivo de dar a conocer su historia y que "todos aquellos que vean el video y disfruten de la canción puedan conocer a Jorge y colaborar en la medida de lo posible".

Como explica la web dedicada al niño, cuando nació en 2009, Jorge "estuvo 17 días en la uci pero al final un día 30 de diciembre le dieron el alta estando bien clínicamente, dormía bien se tomaba los biberones muy bien y luego en casa también tomaba pecho todo iba muy bien como un niño normal. Cuando tenía 4 meses su famili aempezó a ver que no seguía con la mirada que no cogía cosas y los demás niños de su edad ya lo hacían como fue prematuro pues me decía ya lo hará a los 6 meses le hicieron una resonancia magnética y ya nos confirmaron la parálisis cerebral".