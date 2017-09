La luna desde el 'techo de África' Los dos montañeros riojanos y el navarro muestran las banderas de sus regiones en la cima. :: a. b. Dos montañeros de La Rioja, con 65 y 50 años, cuentan su experiencia tras coronar el Kilimanjaro PILAR HIDALGO Sábado, 30 septiembre 2017, 11:34

Sólo por ver esa luna llena luminosísima y tan poderosa que «no necesitamos ni usar los frontales» y por amanecer con un manto de nubes a los pies, mereció la pena. Pero además albergaban la satisfacción de haber coronado el 'techo de África' y el orgullo de haber alcanzado la meta que se habían propuesto.

Antonio Buzarra, logroñés de 65 años, está ya de vuelta de una «aventura única, dura, pero muy espectacular» al Kilimanjaro, la montaña más alta del denominado 'continente negro' con sus 5.891 metros.

La realizó junto a otros tres miembros del grupo montañero Chirizarrias, al que pertenece: Esther Cañas, calceatense de 50 años; Miguel Alsasua, un navarro de Viana con 60 primaveras; y José Ignacio Ugarte, de Hondarribia (Guipúzcoa) y con 70 años. «Hemos hecho mucho Pirineo y en San Bernabé, por salir de los 'tresmiles' y por probarnos, subimos el Toubkal, que es el 'techo' del Atlas marroquí», con sus 4.165 metros de altitud, comenta Buzarra.

«Te embarga una gran satisfacción después del esfuerzo», reconoce Buzarra

Completaron el reto, y no quisieron que acabara el 2017 sin hollar otra cima «emblemática»: la del Kilimanjaro. Así, el pasado 31 de agosto pusieron rumbo hacia Tanzania y el 9 de septiembre regresaron con la retina impregnada de imágenes hermosísimas de la selva africana y de las nieves perpetuas del Kilimanjaro.

No obstante, no resultó un camino de rosas. «La ascensión sólo la emprendimos Esther, Miguel y yo porque a José Ignacio le entró el mal de altura», recuerda el montañero logroñés. Él, pese a ser uno de los más veteranos de la expedición, «respiraba allí igual que aquí, no sentí absolutamente ningún síntoma».

Debieron salvar fortísimos desniveles, caminar con pocas horas de sueño a las espaldas y hasta avanzada la madrugada. Pero los dos riojanos y el navarro lograron avistar la inmensidad tanzana desde el 'techo de África'. «Te embarga una gran satisfacción después del esfuerzo realizado», afirma Buzarra. Ahora su objetivo es, sencillamente, «descansar». «Seguiremos saliendo, sí, pero por aquí», asegura.