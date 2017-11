Luena solicita al Gobierno que apruebe la declaración de sequía para La Rioja César Luena. / Sonia Tercero El diputado socialista censura al Gobierno de la nación y a la CHE que acomoden sus políticas al nuevo escenario provocado por el cambio climático EUROPA PRESS Logroño Martes, 7 noviembre 2017, 14:47

El diputado socialista por La Rioja, César Luena, ha pedido hoy al Gobierno de España que apruebe la declaración de sequía para La Rioja y al Grupo Popular que apoye las enmiendas del PSOE al Decreto del Duero, para incluir a nuestra Comunidad en las ayudas.

Luena, que ha preguntado al Gobierno, en la Comisión de Agricultura del Congreso, por la valoración de la situación de sequía en La Rioja y qué actuaciones piensa llevar a cabo para afrontarla, ha pedido al PP que "apruebe las enmiendas del grupo socialista o aprueben, ya mismo, la declaración urgente de sequía en La Rioja -en la margen derecha del Ebro y en el río Najerilla-, porque de lo contrario solo ustedes serán los responsables de las pérdidas enormes para muchas familias de la Comunidad que no merecen la displicencia y el olvido del gobierno del PP", ha dicho.

Para Luena, la sequía se ha convertido en un "problema muy grave" para La Rioja y para nuestro país. Las consecuencias del cambio climático son cada vez "más evidentes", y las consecuencias de la sequía a su vez cada vez "más perjudiciales" para nuestros ecosistemas y para nuestra economía, empezando por nuestra agricultura y ganadería. Pero también ya para la producción de energía eléctrica e incluso, "si la sequía sigue así, para el consumo de agua de boca".

"Su gobierno no ha sabido anticiparse a la sequía, no ha querido gestionar los riesgos que advertían de unos ciclos de sequía cada vez más intensos y frecuentes", ha dicho el diputado por La Rioja.En La Rioja, la parte más afectada por la sequía es la margen derecha del río Ebro y el río Najerilla, afluente del primero, ha explicado.

Luena ha recordado en su intervención que el Consejero de Agricultura del Gobierno de La Rioja, en declaraciones del dos de noviembre decía que "la campaña agrícola ha sido bastante difícil, con bastante precariedad de agua. Necesitamos agua y algunos agricultores han tenido que renunciar a sembrar algunos de los cultivos tradicionales".

«Desaires constantes de la CHE»

"Y ante esta situación, ¿qué ha hecho su gobierno?", ha preguntado Luena. "Nada, despreciar a los riojanos a los que más afecta la sequía y despreciar también al propio gobierno autonómico", se ha contestado.

Tal es así, que ante el "desaire constante de la CHE y del señor Raimundo Lafuente, el Gobierno riojano ha tenido que recurrir hasta dos veces al Gobierno de España, al Ministerio de Agricultura, para que se apruebe en La Rioja la declaración de sequía". "Pero ustedes no han hecho ni caso. En mayo era urgente, lo denegaron. En agosto, cuando también lo pedimos aquí los socialistas en una iniciativa, era imprescindible adoptar esa declaración de sequía, también la denegaron", ha dicho.

"Ustedes no tienen la culpa de la sequía, pero sí son responsables de sus peores consecuencias por no planificar debidamente, sobre todo las infraestructuras de regadío, y por no tomas las decisiones políticas a su tiempo", ha manifestado Luena.

Para el diputado socialista por la Rioja, "cuando más falta hace esa ayuda, esa atención y esa sensibilidad, el Gobierno del PP ofrece un portazo".

Para Luena "es urgente tomar decisiones, y tomarlas de forma estructural" y ha instado al PP a que apoye las enmiendas del PSOE al RD del Duero, porque "nuestras enmiendas quieren que se atienda al Ebro, a su margen derecha, y así al Najerilla y al Oja".

Y también ha pedido al Gobierno a que el próximo viernes, en el Consejo de Ministros "aprueben la declaración de sequía para La Rioja, como tenían que haber hecho ya en junio, y con ella, aprueben un paquete de ayudas extraordinarias para los agricultores y ganaderos riojanos más afectados", ha dicho.

También ha reclamado que apruebe un "plan especial de infraestructuras que permita construir una balsa de regulación en el embalse de Mansilla, en el Najerilla, lo que permitirá asegurar su caudal ecológico, y también el abastecimiento de media docena de municipios y, sobre todo, permitirá aprovechar el agua al máximo por hectárea y cultivo".

Para finalizar, Luena ha pedido al Gobierno que aprovechara la respuesta y "corrija su displicencia para con La Rioja". Una respuesta "decepcionante", ya que el representante del Gobierno solo ha dicho a los agricultores y ganaderos afectados, que se incorporen a los seguros agrarios y respecto a la declaración de sequía para La Rioja ha dicho que "no va a modificar la orden de cómo se declaran las emergencias en las cuencas hidrográficas".