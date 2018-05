Luena pregunta al Gobierno por la posible relación de AE con las pintadas en La Barranca L.J.R. Jueves, 3 mayo 2018, 00:31

logroño. El diputado del PSOE por La Rioja, César Luena, registró ayer en el Congreso cuatro nuevas preguntas relacionadas con la presencia de la organización ultraderechista Alternativa Española en la región. Las cuestiones las plantea después de que desde la Delegación del Gobierno en La Rioja se confirmara que ni Policía Nacional ni Guardia Civil tenían constancia de dicha actividad hasta el reparto de panfletos homófobos en las proximidades de un colegio de Calahorra.

En su batería de preguntas, el diputado cuestiona al Ejecutivo que cómo es posible que no tuviera constancia de la presencia de una organización que «tiene abierta una página web desde el año 2013» y se interesa por las «pesquisas o averiguaciones» del Gobierno antes de informar sobre su desconocimiento.

Del mismo modo apunta que en el 2016 aparecieron en el cementerio civil La Barranca unas pintadas con las siglas AE, que podrían corresponder con las iniciales de Alternativa Española o de Arriba España. Así, pregunta al Ejecutivo central si «ha investigado el Gobierno el significado de esas siglas» y si «ha identificado a los autores de esas pintadas».

Luena, tras la primera respuesta del Gobierno, se mostró muy sorprendido y cargó contra la actuación de la Delegación del Gobierno. «El delegado no se entera de nada. Ni de lo que pasaba con el AVE y las traviesas polivalentes ni con las nevadas. El Gobierno tendría que haber respondido que no tiene ni conocimiento ni constancia de que haya un delegado en La Rioja. Igual la plaza está vacante y no nos hemos enterado», completó.