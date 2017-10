Logroño atrae a los jabalíes Dos agentes de la Policía Local de Logroño posan junto al jabalí donado a la Cocina Económica. / LA RIOJA La sequía, el refugio de la caza y los frutosdel entorno aumentan la presencia de animales salvajes en el término municipal DIEGO MARÍN A. Logroño Martes, 24 octubre 2017, 21:52

La sequía generalizada está provocando que los animales salvajes se acerquen a los términos urbanos en busca de alimento. Ya casi es habitual toparse con un jabalí en las inmediaciones de Logroño, Nájera o Fuenmayor. También se han visto corzos y rapaces. Incluso una garduña. «Las zonas urbanas naturalizadas son un indicativo de que la ciudad ha dejado de dar la espalda al mundo rural, aunque tiene sus consecuencias: antes a los animales salvajes les costaba más acercarse y ahora ya no tanto. Pero es que aquí encuentran nueces, almendras... somos un hotel de cinco estrellas para ellos», dice el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Logroño y veterinario de profesión Jesús Ruiz Tutor.

Los animales que aparecen en Logroño proceden normalmente de la Rad de Varea, la dehesa de Navarrete y la laguna Las Cañas de Viana. Habitualmente se han detectado muchos en el parque La Grajera buscando tubérculos, brotes, lombrices y la racima, pero la presencia de jabalíes en el casco urbano y los parques de la ciudad de Logroño es ahora más impactante. No obstante, su cercanía también tiene un efecto positivo. Según expone Jesús Ruiz Tutor, «gracias a ellos somos menos vulnerables al ataque de plagas». Otra razón es que la ciudad puede servir de refugio para las especies cinegéticas, puesto que en el término municipal está prohibida la caza.

El concejal también advierte de que la aproximación de animales silvestres a la ciudad «siempre es multicasual, pero se ven afectados por las condiciones de vida del entorno natural». El Ayuntamiento de Logroño habilita abrevaderos en el entorno de la ciudad para evitar el acercamiento de estas especies pero, aún así, y sobre todo en las épocas cálidas, se aproximan. Y eso puede generar un peligro de seguridad. Por ejemplo, el pasado verano un corzo fue atropellado por un vehículo en el paseo del Prior y un jabalí, en la carretera del Cortijo.

Los últimos casos, quizá, han sido los más llamativos. El 1 de octubre un jabalí se desorientó y apareció en el centro de Logroño en la avenida de Portugal. El animal fue abatido a tiros por la Policía Local. Otro apareció el pasado 15 de octubre en el parque del Iregua y los agentes acordonaron la zona e intentaron, sin lograrlo, abatirlo de nuevo a tiros. «Si está en la ciudad y puede generar peligro, no hay otra cosa que hacer», justifica Ruiz Tutor, quien, no obstante, aclara que si se detecta al animal en las afueras de Logroño primero se intenta ahuyentarlo para devolverlo a su entorno.

En este sentido, cabe preguntarse si no sería más adecuado emplear dardos tranquilizantes para preservar la vida del animal, pero la Policía Local de Logroño no dispone de ese material. «El tiempo desde que el dardo impacta al animal hasta que hace efecto no es inmediato, pero si se dan más casos hablaremos con la Policía por si se pueden emplear otras fórmulas», declara el edil de Medio Ambiente, y recomienda llamar a la Policía o al Seprona si se ve a un animal salvaje en la ciudad. Este periódico ha querido contar también con la opinión de la Dirección General de Medio Natural, que ha rehusado participar en el reportaje.

El jabalí abatido el pasado 1 de octubre tuvo, al menos, un destino solidario: fue donado a la Cocina Económica, donde fue analizado, descuartizado por un carnicero y cocinado. Con él se realizó un guiso con patatas y especias que dio de comer a un centenar de personas.