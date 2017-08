Las lluvias obligan a realizar una vendimia más selectiva en La Rioja Baja

El director general de la bodega cooperativa Viñedos de Aldeanueva, Abel Torres, consideró ayer que las lluvias han dejado una uva tinta «bien hidratada», si bien, ahora, sería conveniente algo de cierzo desde el jueves para secar.

Tras las lluvias de la noche del domingo al lunes y con una niebla fuerte, ayer por la mañana prosiguió la vendimia de tinto en La Rioja Baja, que comenzó el pasado viernes, aunque «a picos», dijo Torres. «Es una pena, porque la uva está para cogerla», explicó. Si bien la lluvia de los últimos días ha venido muy bien, no pasaría nada porque siga cayendo los dos próximos días; lo ideal, a partir del jueves, sería que parase y llegase el cierzo (viento fresco y seco)», añadió.

En este momento la uva ,dijo, está «sanísima, hidratada» y dará una cosecha con una «cantidad moderada y normal». Su calidad, insistió, está pendiente de la evolución del tiempo y de que el viento seque las últimas lluvias.

Antes de la tinta llegó la vendimia de la blanca, cuyo resultado ha sido muy bueno, dijo. Viñedos de Aldeanueva ha recogido de forma nocturna el 80%, salvo las viuras, que se cogieron de día y con «criterios de calidad envidiables».

Con respecto a los precios, Torres consideró que la Denominación está lo suficientemente «madura» como para que el precio de la uva no condicione la salida al mercado del vino. «Hoy en día el mercado está basado en el libre comercio», indicó. No obstante, y aunque reconoció que la helada de abril influirá en los precios, consideró «importante que la subida no sea desproporcionada».