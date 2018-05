Las listas de espera se reducirían casi un mes si los pacientes avisaran de sus inasistencias Más de 17.300 riojanos faltaron sin anunciarlo a la primera consulta con el especialista, el 8,1% de lo programado durante el año pasado MAITE MAYAYO Logroño Lunes, 21 mayo 2018, 22:13

Si todos los pacientes citados con el médico especialista que no acudieron a la consulta hubieran avisado de su incomparecencia, las listas de espera se habrían reducido en casi un mes. Así lo defiende el director del área de Salud, José Miguel Acitores, para quien aunque La Rioja ha mejorado sus índices en los últimos años aún queda un amplio margen de maniobra y en ello está la Consejería. No somos cumplidores y los datos lo ratifican: sólo el año pasado 17.374 riojanos se saltaron la primera cita con su especialista, es decir, 66 pacientes cada día. Es una abultada cifra pues deja las consultas vacías sin previo aviso en el 8,1% de los casos y las consecuencias repercuten en la calidad del sistema sanitario: desaprovechamiento de los recursos, malestar entre los usuarios y generación de un sobrecoste económico que, en definitiva, pagamos todos.

¿Por qué no acude un paciente a una visita programada con un especialista? Cabría achacar este 'absentismo' al propio sistema que emplaza a citas a varios meses vista, lo que llevaría a olvidarlas, desistir o buscar otras vías a un paciente que exige inmediatez (acudir a Urgencias, optar por la medicina privada si se lo permite su bolsillo o simplemente dejar que el mal se pase o evolucione).

Salud rechaza que esta 'notificación a largo plazo' sea la justificación única de este grave problema generalizado en toda la red pública sanitaria (hay estudios que vinculan los fallidos más al tipo de especialidad y patología que a la propia demora en la convocatoria, asegura Acitores) y menciona los recordatorios de las citas y la posibilidad de cancelarlas si no podemos acudir. Una simple llamada telefónica permite programar a otro paciente. A lo largo del 2017 se enviaron 208.685 recordatorios vía SMS y 70.400 llamadas con igual fin, pero tras el aviso (que llega con entre 48 y 72 horas de antelación), sólo el 2,3% anuló o cambió la cita...

¿Qué ocurre en las consultas de los especialistas? Lo describe la dermatóloga Eva Fernández Vilariño, precisamente especialista en una de las áreas con más 'agenda en blanco': «Quien no acude a una cita está provocando alargar las listas de espera y perjudica a los demás. Los médicos estamos esperando en la consulta y no podemos emplear nuestro tiempo en otros pacientes o en otro trabajo. Es una pena porque es tan fácil como una llamada telefónica». La médico añade otra consideración: «Los pacientes que esperan en la sala a ser atendidos se indignan cuando ven salir a la enfermera varias veces nombrando a la misma persona y no está. Es una falta de solidaridad y se le está quitando una oportunidad al resto de personas que sí lo necesitan».

En el 2017 el sistema público de salud de La Rioja programó 230.241 consultas externas

Consecuencias: médicos con largos tiempos muertos, pacientes indignados y recursos desperdiciados.

Repasando la estadística, se observa, en primer lugar, el volumen de las consultas externas atendidas en el sistema público de salud en el 2017: 230.241 entre el San Pedro y la Fundación Hospital de Calahorra (a razón de 19.186 de media mensual).

Y dos: el asunto de las consultas fallidas va por especialidades. La tasa más alta de 'plante' en el San Pedro se da en Salud Mental (25,7%), justificado por el propio perfil del paciente. Significativamente elevadas son también las de Alergología y Dermatología (11,4% y 11%). En estos últimos, la explicación vendría por la estacionalidad de las patologías que tratan (brotes que ceden o desaparecen antes de que llegue el día de la cita). Notables son también los porcentajes del 13,6% en Maxilofacial y del 12% en Nefrología y Rehabilitación. Y frente a estos, los prácticamente inapreciables en Cuidados Paliativos (1%), Ortopedia (0,9%) y Anestesia (2,5%).

Las inasistencias son tantas como todas las consultas que debe atender Dermatología.

Seis de los 34 servicios que ofrece el San Pedro acaparan el 85,5% de las inasistencias -Salud Mental, Rehabilitación, Nefrología, Dermatología, Cirugía Maxilofacial y Alergología-. Llama la atención Maxilofacial con uno de los índices de ausencia más altos (13,6%) teniendo en cuenta las consultas asignadas (sólo 560 el año pasado).

En conjunto, 17.374 pacientes que no han acudido a su cita con el especialista. Son tantos como todas las patologías que debe atender Dermatología en un año (17.115 en el 2017) o casi todas las citas en consultas externas que cada mes tiene programadas Salud (19.186 de media el año pasado).

Pero las incomparecencias a las consultas no son exclusivas de nuestra comunidad (varían entre el 15% y 23% según la autonomía); y, de hecho, suponen un elevado coste para cualquier sistema sanitario del país. Aunque La Rioja asegura que no tiene cuantificadas económicamente estas ausencias, hay otras comunidades y estudios que ofrecen números y sitúan ese sobrecoste por encima de los dos millones de euros para un hospital. 'Revista de Calidad Asistencia' recoge una investigación del 2015 referida a la Agencia Sanitaria de la Costa del Sol sobre el absentismo de los pacientes en las consultas externas. Los autores presentan sus cálculos en función de los recursos de personal, equipamiento, gastos de administración..., teniendo en cuenta una inasistencia del 14% y tras analizar 400.000 citas. Concluyen que el coste es mayor en consultas como Digestivo (107 euros por cita) o Medicina Interna (105). En el otro extremo figuran otros servicios como Urología (43). A estas cantidades añaden casi otros 13 euros de media si el paciente pide de nuevo cita médica.

Sólo hay que multiplicar para intuir el coste...