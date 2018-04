La UR lidera un proyecto internacional de diagnóstico precoz del cáncer de próstata Alberto Avenoza, Francisco Corzana, Héctor Busto, Ismael Compañón, Jesús M. Peregrina e Iris Alicia Bermejo, ayer en la UR. :: juan marín El hallazgo del equipo comandado por Francisco Corzana abre la puerta a la detección cada vez más temprana de uno de los tumores de mayor afección TERI SÁENZ* ESAENZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Martes, 3 abril 2018, 23:48

Mejorar sustancialmente el diagnóstico precoz y no invasivo del cáncer de próstata con el fin último de limitar la enfermedad está hoy un poco más cerca. Y todo (o al menos en una parte determinante) gracias a la Universidad de La Rioja. El grupo de Química Biológica que lidera Francisco Corzana es el responsable de un destacado avance cuya repercusión ha merecido el eco de una de las más prestigiosas publicaciones científicas como es The Journal of the American Chemical Society (JACS).

El logro es tan esperanzador como complejo de resumir para los legos en la materia. «En el 93% de los casos el cáncer genera anticuerpos en sus primeras etapas, por lo que detectarlos a tiempo es imprescindible para un diagnóstico precoz», explica Corzana. «Para conseguirlo se utilizan antígenos -sustancias que el cuerpo no reconoce y generan una respuesta inmune- con los que reaccionan los anticuerpos». En ese marco, el grupo ha logrado nuevos antígenos que reaccionan más fácilmente con los anticuerpos seleccionando proteínas procedentes de células epiteliales (como las que forman la piel), que han modificado sustituyendo determinados átomos de hidrógeno por átomos de flúor. «El uso de estos antígenos de diseño permite detectar la presencia de anticuerpos asociados al cáncer de próstata, incluso cuando su cantidad es muy baja, como ocurre en las primeras fases de la enfermedad», prosigue Corzana.

¿Qué efectos prácticos podría suponer el hallazgo? «Abre la vía al desarrollo de herramientas más eficaces para el diagnóstico precoz y no invasivo del cáncer de próstata, ya que para saber si estos anticuerpos están o no presentes, es decir si hay o no cáncer, basta una muestra de suero extraída de la sangre del paciente», añade el responsable de un grupo en el que participan también otros profesionales de la UR como Jesús Manuel Peregrina, Alberto Avenoza, Héctor Busto, Iris Alicia Bermejo -becada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de La Rioja- e Ismael Compañón.

Alcance mundial

La trascendencia de su labor radica además en su alcance internacional, ya que en el equipo colaboran investigadores de otros centros de referencia como la Universidad de Cambridge, el Instituto de Medina Molecular (iMM) de Lisboa o el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de Zaragoza. «En el contexto actual la actividad científica es necesariamente colaborativa, porque aunque se dispongan de los medios precisos ninguno somos expertos en todo, cada uno aporta su destreza y el intercambio de ideas estimula nuevos desarrollos», reflexiona Corzana para añadir: «Este trabajo sirve como punto de partida para nuevas actuaciones que se están llevando a cabo en estos grupos de investigación relacionadas con biosensores para la detección precoz del cáncer».

La buena noticia viene acompañada de otra: la contratación por parte de AECC Rioja de la investigadora Alicia Asín para realizar su tesis doctoral en este campo y la cooperación con el San Pedro por la cual el hospital facilitará la implementación de las pruebas necesarias para ahondar en la misma línea. Todo ello, para afinar aún más el procedimiento de detección de un cáncer que en La Rioja es el más frecuente en hombres (21% sobre unos 1.500 anuales).