De libros y negocios

Para completar sus estudios de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de La Rioja, el fuenmayorense de 21 años José Luis Heras cursa el último curso del grado en la Universidad de Montreal (Canadá) gracias a una beca del programa de movilidad internacional, mientras compagina su trabajo en la bodega familiar Heras Cordón. Y es que allí, donde está desde agosto del pasado año 2017, intenta abrir mercado para su bodega, «aunque no es una tarea fácil».

«Nunca me planteé marcharme, pero surgió la ocasión y lo vi como una gran oportunidad para seguir formándome en el ámbito de los negocios y mejorar mi inglés», confiesa José Luis, que piensa regresar en junio a La Rioja, después de finalizar los exámenes. En la sociedad canadiense «se mezclan muchísimas culturas y razas, algo a lo que en España, especialmente en regiones pequeñas como la nuestra, creo que no estamos tan acostumbrados», reflexiona José Luis. «La gente es muy respetuosa e independiente y quizás a veces no hay ese sentimiento de grupo o pertenencia que sí tenemos en España», añade.

Montreal, opina, «probablemente es la ciudad con un estilo de vida más europeo de todo Canadá», aunque admite que «el invierno ha sido duro, hemos pasado cuatro meses en los que sales a la calle y lo único que ves es nieve. La ciudad no tiene nada que ver con lo que es en verano, cuando puedes disfrutar por el Vieux Port, estar en las terrazas, los parques...». «Siempre estoy ocupado con estudios o reuniones con importadores, pero intento sacar tiempo para ver ciudades como Quebec, Toronto y Nueva York, que están relativamente cerca», explica el joven de Fuenmayor, quien, por otra parte, echa de menor hacer deporte al aire libre (atletismo, ciclismo..), algo difícil allí, «principalmente por el tiempo», «por eso, cuando sales fuera realmente aprecias lo que hay en La Rioja». Y es que no es extraño que en Montreal haya -25ºC, aunque el verano sea más apacible.

Compagina sus estudios con reuniones de trabajo para abrir mercado a la bodega familiar

«Lo que más echas de menos es la familia, los amigos y, por supuesto, la comida, así como hacer más vida en la calle», declara José Luis, quien, «como casi todo español que se va fuera, he hecho grupo con otros españoles y quedo con ellos para salir».

Aún establece una pequeña semejanza entre Montreal y Logroño: en época de estío «el parque del Mont Royal tiene cierto parecido al de La Ribera, con gente paseando y haciendo deporte por allí, al aire libre, con tranquilidad».