Los libreros riojanos exigen que la gratuidad no se articule «contra» el sector
E. SÁENZ Martes, 20 febrero 2018, 23:57

logroño. El presidente de la Asociación de Librerías de La Rioja, integrada en la FER, Antonio Domínguez, reclamó ayer que la gratuidad de los libros de texto incluida en los Presupuestos regionales del 2018 a petición de Ciudadanos no se articule «contra» el sector, ya que de otra forma estará en juego la continuidad de más de treinta negocios que ocupan a unas 120 familias. En el encuentro mantenido con el portavoz de la formación naranja en el Parlamento, Diego Ubis, para conocer sus inquietudes, Domínguez no ocultó la «preocupación» con que el gremio observa la implementación de la medida en La Rioja. «Lo fundamental es que una vez que la ayuda esté en manos de los padres, estos tengan libertad total para adquirir el material donde quieran y no se dirija la venta a un almacén o una librería concreta», indicó recordando que este tipo de productos constituyen el 40% de la facturación para las pequeñas librerías en la comunidad. «Sacarlos del circuito conllevaría el cierre de la mayoría de negocios», avisó sin decantarse por qué modelo sería el más adecuado. «Puede darse una ayuda en función de la renta de cada familia o 'café para todos', pero creo que eso no sería justo», se limitó a opinar.

Ubis, por su parte, mostró su confianza en que la gratuidad impulsada por su grupo revierta en las empresas riojanas, subrayando que la decisión apremia ante el próximo curso y depende del Gobierno.