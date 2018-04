Los libreros alertan de que pueden perder un 75 % de ventas con la gratuidad Las librerías están preocupadas por las ventas de material escolar tras ser aprobada por unanimidad la gratuidad del material escolar en el pleno del Parlamento riojano del pasado 1 de marzo LUIS J. RUIZ Logroño Lunes, 16 abril 2018, 19:07

Antonio Domínguez, presidente de la asociación de libreros de La Rioja, ha defendido en la Comisión de Educación, Formación y Empleo que, que la puesta en marcha del sistema de gratuidad de libros de texto y material curricular previsto para el próximo año provocará pérdidas de entre el 25 y el 75 por ciento de los ingresos de la campaña más importante del sector.

Según sus estimaciones, el 40 % de la facturación anual de las librerías depende de las ventas de los libros de texto, y el sistema de implantación previsto (en años alternos) implicaría unos ingresos normales en el primer año e iría arrastrando pérdidas acumulativas del 25% durante los tres siguientes (en los que no hay renovación). Eso, ha apuntado, «afectará a los 63 comercios y a las 200 familias que dependen del sector».

En todo caso, Domínguez ha entendido que la medida se lleve a cabo y ha pedido que se tenga en cuenta las pérdidas previstas para que se compense al sector del libro. Para ello, Domínguez ha demandado «que se cumpla la Ley de Comercio».

Así, ha explicado a los grupos parlamentarios que esa norma describe los actos de competencia desleal, de prácticas agresivas y de influencia indebida, una realidad que, vino a decir, es habitual en los centros concertados de La Rioja.

«Los profesores y colegios se están aprovechando de su posición de influencia y hacen prácticas comerciales. No sé si tienen o no licencia fiscal, si cumplen con las declaraciones de compras… pero alguien lo tendría que supervisar. Hay 11 colegios que venden libros a sus alumnos infringiendo la ley. Venden libros, material deportivo… Los padres tienen derecho a que no se les ponga en esa situación, porque les tienen que decir no a quienes les ponen las notas a sus hijos«.