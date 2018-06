Los letrados de la Administración de Justicia se ven «avocados» a la huelga No se han precisado las fechas concretas que se barajan para la convocatoria de huelga para reclamar mejoras laborales y económicas LA RIOJA Martes, 12 junio 2018, 15:02

Los letrados de la Administración de Justicia de La Rioja se han concentrado hoy para reclamar mejoras laborales y económicas frente al Palacio de Justicia de Logroño, donde han dicho verse «avocados» a la huelga.

Así lo ha asegurado el portavoz de este colectivo, el letrado de Instrucción número tres de Logroño José Javier Marcos Sola, quien ha anunciado que seguirán organizando concentraciones para exigir la «adecuación salarial» que, en la comunidad, afectaría a 30 personas; 25 de ellas en Logroño, tres en Calahorra y dos en Haro.

Ha adelantado que volverán a congregarse frente al edificio judicial la próxima semana, aunque, ha dicho, están «avocados a la huelga» porque no se les respeta y porque no son conocidos por la opinión pública, que no sabe quiénes son ni qué hacen.

«Cuando se ve hacer entradas de expedientes o registros, nadie piensa en que detrás de todo eso puede haber un letrado de la Administración de Justicia realizando esa labor», ha comentado Marcos Sola.

Ha recordado que comenzaron sus actos de protesta el pasado mes de abril pero que, «como consecuencia del impás sufrido por el Gobierno, con el que se estaba en vías de negociación sin saber el camino a emprender», han retomado las movilizaciones.

«A la vista de la nueva ministra que de Justicia que hay, consideramos que tenemos que continuar y veremos cómo responde», ha comentado Marcos Sola, quien confía en que, dada la experiencia judicial de Dolores Delgado, sea más «sensible a sus peticiones».

Sin embargo, ha recordado, Delgado estaba en la Audiencia Nacional y cree que este órgano «nada tiene que ver con los juzgados de capitales de provincia en cuanto a medios y en cuanto a retribución», ha indicado.

«Hay mucha diferencia, quien está en lo alto difícilmente lo percibe», pero ha reconocido que, «al menos, tiene conocimiento de la Administración de Justicia que, igual, el titular anterior no tenía».

Respecto a sus reivindicaciones, Marcos Solas se ha referido, principalmente, a la adecuación salarial, ya que, desde el año 2009, han asumido funciones que correspondían a jueces, como «la admisión de demandas y la ejecución en materia civil».

También ha incluido en estas competencias asumidas otras de materia penal, como el registro y la ejecución, a pesar de que, «en teoría», ni tienen estas funciones como propias ni se les están siendo «reconocidas», ha indicado.

«Asumimos todo esto en atención a la situación económica que había y en ningún momento protestamos, pero entendemos que ya es el momento», ha dicho, y ha sumado a sus peticiones mejoras laborales relacionadas con «la forma de trabajo, el expediente digital y los medios informáticos».

En cuanto a las negociaciones con el Ministerio, ha indicado que aún no se ha producido ningún encuentro y que, «aunque suene mal decirlo, los jueces y los fiscales siempre van primero».

Luego, ha dicho, ya llega su turno porque, bajo su punto de vista, «los letrados de la Administración de Justicia son los parientes pobres, a pesar de llevar el peso de toda ella», ha lamentado.

Al no haberse producido contacto con el Ministerio, ha indicado que mantienen todas sus reivindicaciones y ha añadido que «con el antiguo departamento ministerial no estaba prácticamente nadie contento» y que al nuevo quieren darle «un poco de margen», aunque, ha subrayado, tienen «muchas dudas».

Marcos Sola no ha precisado las fechas concretas que se barajan para la convocatoria de huelga, ya que se trata de un movimiento asambleario en el que participan todos los compañeros de profesión y que dependerá de las respuestas del Ministerio a sus concentraciones.