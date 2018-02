El Juzgado notifica el decreto de remate al mejor postor de la casa de José Pérez

LOGROÑO. El Juzgado notificó ayer el decreto de remate al mejor postor de la vivienda de José Pérez Jiménez subastada públicamente. Como ha informado anteriormente Diario LA RIOJA, el pasado 27 de enero fue subastada la casa del segundo piso del número 68 de la calle Marqués de San Nicolás, propiedad de José Pérez Jiménez y en la que vive con los otros cuatro miembros de su familia (incluido su nieto de 3 años), a causa de una deuda de 8.198 euros con la comunidad de vecinos. En la subasta se adjudicó la vivienda, tasada en 25.163,32 euros, por 27.102 euros.

Desde entonces, José Pérez Jiménez podía haber sufragado la deuda, con lo que hubiera anulado la subasta, pero no lo ha hecho, así que los trámites judiciales siguen su curso y cada vez es más complicada la reversión de la situación. De hecho, y según el edicto del Juzgado de Primera Instancia N.º 5 de Logroño, «en el plazo de 40 días el rematante habrá de consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones la diferencia entre lo depositado y el precio total del remate», es decir, que el autor de la puja más alta debe abonar el importe total de los 27.102 euros.

Una vez que se cumpla este trámite, se deberá dictar el decreto de adjudicación del inmueble al nuevo propietario. Después de este hecho el adquiriente podrá solicitar al Juzgado el lanzamiento para desalojar a los ocupantes que, no obstante, se podrían declarar en situación de vulnerabilidad para no ser desahuciados. Según informa el Gobierno de La Rioja, «hasta el momento, al IRVI no ha llegado petición alguna relacionada con esta familia».