La Justicia sobresee el caso del edil del PSOE de Villamediana por obras ilegales El edil Juan Pedro Martínez (con jersey mostaza), en el pleno en que el tripartito derrocó al PP. tercero / S. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 constata que la ocupación del dominio público por los calados en los barrios de bodegas es «una realidad» PILAR HIDALGO Viernes, 14 julio 2017, 13:20

El Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño ha sobreseído de forma provisional la causa abierta contra el edil socialista y miembro del equipo de gobierno de Villamediana de Iregua, Juan Pedro Martínez Arnáez, sobre el que pesaba un expediente sancionador por haber ejecutado unas obras de consolidación y ampliación de su calado tradicional sin la preceptiva licencia.

El auto de la magistrada Rosa Esperanza Sánchez Ruiz-Tello contempla el archivo del proceso, en caso de que la Fiscalía no interponga un recurso. El escrito de la juez recoge que los hechos denunciados aluden a que el Ayuntamiento de Villamediana concedió una licencia en el 2012 al concejal del PSOE para que construyera un baño en su «lonja» de la calle Bodegas, pero la inspección técnica llevada a cabo en junio del 2013 (año en que concluyeron los trabajos) a instancias del entonces alcalde popular Tomás Santolaya determinó que «las obras verdaderamente efectuadas habrían consistido en la excavación, ampliación y consolidación de un calado», con ocupación del subsuelo de espacio público viario. «Lo que convierte el calado en obra no legalizable ni susceptible de legalización. Se habría iniciado un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística, pero los hechos serían constitutivos de delito», continúa en su resumen la magistrada.

Martínez Arnáez siempre ha denunciado ser víctima de una «persecución política», ya que estos trabajos coincidieron en el tiempo con la polémica aprobación del Plan General Municipal de Villamediana, que suponía la legalización del chalé de Pedro Sanz. «Reconocí que no tenía licencia, pero he hecho todo lo que ha estado en mi mano para regularizar la situación de alegalidad y no se ha querido», argumenta el interesado.

El edil del PSOE se refiere a que el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística permaneció cuatro años sin prosperar, hasta que en diciembre del 2016 (con las negociaciones entre PSOE-C's e IU para derrocar al PP de la Alcaldía villametrense ya en curso) el anterior alcalde, el popular Rubén Gutiérrez, inició el procedimiento sancionador contra Martínez Arnáez.

«Desde el primer momento ha existido una sinrazón para llevar este expediente sancionador adelante», censura el concejal socialista; quien critica que «a mí me han negado las licencias para estabilización de calados que a otros vecinos les habían concedido». «El PP ha interpretado las normas interesadamente porque los trabajos eran legalizables», se defiende Martínez Arnáez.

El Ministerio Fiscal entendía que existían indicios de delito porque «el calado es una construcción no autorizable en suelo público, al invadir terreno destinado a vial». Sin embargo, en su auto la juez se basa en que el artículo 17 de la Ley estatal del suelo admite que las fincas puedan situarse «en la rasante, en el vuelo o en el subsuelo; y en este último caso, (...) permite construir y hacer propia la obra situada bajo la rasante». Y añade que las normas subsidiarias de Villamediana vigentes en el momento de la actuación amparaban la desafectación del subsuelo bajo viales en las propiedades por planos. Además admite que la ocupación subterránea del dominio público en este tipo de barrios es «una realidad».