Todos juntos contra el terrorismo Las cuatro principales religiones presentesen La Rioja condenan los atentados en un acto público 27 agosto 2017

Cientos de personas se reunieron anoche en la plaza del Mercado de Logroño para condenar los recientes atentados terroristas sucedidos en Cataluña. Al acto, convocado por la comunidad musulmana de La Rioja, acudieron representantes de las cuatro principales confesiones religiosas presentes en La Rioja: católica, musulmana, evangelista y mormona. También estuvieron presentes algunos concejales del Ayuntamiento de Logroño y los consejeros del Gobierno de La Rioja Conrado Escobar y Begoña Martínez.

El imán de la mezquita de la avenida de España en Logroño, Mohammed Khalid, leyó un breve pero claro comunicado en voz alta: «La comunidad musulmana de La Rioja condena el terrorismo y todo acto de violencia, y en particular los recientes atentados sufridos en Cataluña. Apostamos por la paz, la convivencia y el respeto mutuo».

«He estudiado el islam catorce años y nunca he visto una palabra sobre hacer el mal, sólo habla de respeto de todas las religiones y personas. Tengo casi cien libros y no hay nada de eso», explicó Mohammed Khalid, para quien los terroristas «están locos porque el islam no dice nada de eso». En cuanto a un posible caso de 'islamofobia', los musulmanes residentes en La Rioja explicaron que no tienen miedo. «Yo hace ocho años que he venido a España y nunca he tenido ningún problema, aquí hay seguridad», afirmó Khalid. Y otro compañero musulmán, a su lado, apuntó que «nosotros vivimos aquí más tranquilos que en nuestro país de origen».

Marian Aretio, portavoz de la comunidad musulmana en La Rioja, declaró que «el Daesh engaña y se aprovecha de gente cada vez más joven y los informes dicen que cada vez tienen menos conocimientos del islam». Para el obispo católico de la diócesis riojana, Carlos Escribano, este «acto de cercanía» estaba dedicado «sobre todo, a las familias, los heridos y la gente que ha sufrido el zarpazo del terrorismo, que siempre es muy doloroso». Escribano mostró su «rechazo unánime de la violencia» y declaró que «la religión debe construir la paz».