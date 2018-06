Julio Revuelta encabezará la candidatura del PR+ en las elecciones al Parlamento Julio Revuelta. :: s. tercero El exalcade de Logroño por el PP y en la actualidad secretario general de los regionalistas es el único aspirante al puesto y hará innecesaria la votación E. SÁENZ Miércoles, 20 junio 2018, 09:35

logroño. Julio Revuelta es ya oficiosamente quien encabezará la papeleta del PR+ en las próximas elecciones autonómicas que tienen previsto celebrarse en mayo del próximo año. El alcalde de Logroño entre el año 2000 y el 2007 con las siglas del PP y actualmente secretario general de los regionalistas ha sido el único aspirante que ha dado el paso en el proceso de primarias abierto por el partido y cuyo plazo de presentación de candidaturas concluyó ayer. Al no presentarse ningún otro rival, no será preciso recurrir a la votación entre la militancia que, en principio, estaba anunciado concretarse el 30 de junio. Revuelta quedará así ya proclamado como candidato con la meta de recuperar la representación en el Parlamento de La Rioja que los regionalistas habían mantenido históricamente y que se quebró la pasada legislatura al no alcanzar el porcentaje de papeletas mínimo exigido para entrar en el hemiciclo.

La presencia de Revuelta como principal baza del PR+ para llegar al Palacete rompe también otra 'tradición' del partido que consistía en que el presidente de la formación encabezara la candidatura en las elecciones autónomicas. El actual líder del PR+, Rubén Antoñanzas, ha renunciado a esta opción, anunciando que se decanta por aspirar a continuar en el Ayuntamiento de Logroño en los comicios municipales. Aún está por definir si su aspiración se materializará en un proceso de primarias. Tampoco esta fórmula era obligada según los estatutos regionalistas en el caso de las autonómicas, aunque la dirección se inclinó por activarla después de perder la representación parlamentaria que mantuvieron con Miguel González de Legarra y Rubén Gil Trincado.