Juerga de peritos Un grupo de estudiantes, durante la fiesta de Peritos de ayer. :: díaz uriel Los alumnos de la Universidad de La Rioja celebraron ayer la fiesta de los ingenieros I. GARCÍA Jueves, 29 marzo 2018, 23:36

Unos años llega un poco antes y otros algo después, pero siempre en el mes de marzo los alumnos de la Universidad de La Rioja esperan con ganas una fecha: la fiesta de peritos. Un evento que se celebró ayer y que reunió a cientos de jóvenes dispuestos a honrar, a su manera, a San José, patrón de los ingenieros.

Pasa el tiempo y la fiesta siempre presenta los mismos alicientes para los alumnos de la UR, quienes defienden a capa y espada este tipo de celebraciones. «Nos sirven para mejorar las relaciones con nuestros compañeros de grado y para conocer a personas de otras carreras», apuntaba ayer uno de los presentes. «Pero lo principal es el respeto porque nos lo pasamos bien sin meternos con nadie», apostillaba a continuación. Este mensaje va en consonancia con el que se plasmó ayer en el Twitter de 'Estudiantes UR'. «Os invitamos a celebrar unas fiestas de peritos desde el respeto y sin sexismo. El reto es de todos», se argumentaba. Es más, David Peso, presidente del Consejo de Estudiantes, compartió una fotografía en la que varios alumnos aparecían con unas camisetas serigrafiadas con el hashtag '#SinMachismo'.

Desde la mañana

El Consejo de Estudiantes invitó a los jóvenes a vivir la fiesta «desde el respeto y sin sexismo»

La mayoría de los asistentes al evento sigue un mismo plan. Llegan a la zona de fiesta por la mañana, muchos alrededor del mediodía, cargados con bolsas de la compra en las que no faltan algo de comer y botellas. Muchas botellas. Después, se sientan por grupos sobre el césped y comienzan a charlar o a jugar a algo al mismo tiempo que empiezan a dar cuenta de la bebida. Los más bailarines también encuentran su espacio en medio de la marabunta para mover el esqueleto y, cuando el hambre aprieta, aparecen los bocadillos, las pizzas o aquello que cada uno ha elegido para comer.

La rutina continúa después, ya por la tarde, hasta que la gente va desfilando a sus hogares. «Nos echamos una siesta y luego salimos por la noche a la discoteca», explica una de las jóvenes que acudieron ayer a la fiesta. «Saldrán los que puedan, los que guarden fuerzas y no tengan clase mañana, porque yo por la noche me quedo durmiendo», apostillaba otra. ¿Y los libros? «Hoy no es día para pensar en eso, ya tendremos tiempo en lo que queda de curso», finalizaba otro estudiante.

Así fue transcurriendo una jornada que tampoco el sol (como casi siempre en esta celebración) se quiso perder. Peritos 2018 ya es pasado y los jóvenes universitarios ya están pensando en la fiesta del año que viene.