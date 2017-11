Las jubilaciones anticipadas han caído el 0,4% en La Rioja en los últimos diez años Gráfico La región contabiliza 2.890 pensionistas de 64 o menos años retirados del mercado de trabajo, el 6,6% del colectivo total MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ Logroño Jueves, 16 noviembre 2017, 19:53

El número de jubilaciones anticipadas ha retrocedido el 0,4% en La Rioja en los últimos diez años frente a la tendencia media del país que registró un incremento del 7,6%. Así se desprende de los datos de la Seguridad Social, según los cuales, y al cierre del pasado mes de octubre, 2.890 de los 43.792 jubilados que registra La Rioja tienen 64 o menos años, lo que supone una ratio del 6,6% frente al 7,7% que representaban en el mismo mes del 2007 (2.901 retirados prematuros sobre los 36.837 pensionistas de jubilación que había en ese momento). Por sexos, tres de cada cuatro pensionistas menores de 65 años son hombres (2.097) y sólo una, mujer (793).

La Rioja es una de las seis autonomías en las que el número de jubilaciones anticipadas ha retrocedido a lo largo de la última década con un descenso similar al anotado en Cataluña. Otras regiones con caídas son Madrid (9,8%), País Vasco (3,8%), Galicia (2,7%) y Navarra (0,7%). En el otro lado de la balanza se sitúan Castilla-La Mancha, con un aumento del 38,2%, Canarias (25,9%) y Baleares (22,8%).

El grueso de las jubilaciones anticipadas de La Rioja se concentra en el tramo de edad entre los 60 y los 64 años (2.858 personas). En los segmentos anteriores, las cifras se desploman ya que a esas edades sólo pueden acceder a los retiros especiales los trabajadores que pertenecen a colectivos especiales o de riesgo como los mineros (pueden jubilarse a partir de los 45 años) o los bomberos y policías, que pueden hacerlo a partir de los 59. Según los datos del Ministerio, La Rioja cuenta en la actualidad con 25 jubilados entre los 55 y los 59 años, y tan sólo con siete que tienen entre 50 y 54 años. En el otro extremo de la balanza está el colectivo de jubilados con 85 y más años que, por tramos de edad, ha sido el que más ha aumentado desde el 2007, el 53,3%, hasta alcanzar las 6.387 personas.

El grupo formado por pensionistas de 85 años en adelante ha crecido el 53,5% desde el 2007

Por otro lado, y respecto a la evolución de las jubilaciones anticipadas por régimen de cotización (en este caso la Seguridad Social sólo permite el estudio por pensiones y no por pensionistas), en La Rioja se pagan en la actualidad 38.319 'nóminas' de jubilación, de las que el 31,5% corresponde a autónomos. En el 2007, el 'peso' de este colectivo era del 22,3%. Y es que el número de jubilaciones anticipadas pagadas a trabajadores por cuenta propia ha repuntado el 124,1% en diez años, pasando de 5.384 a 12.066 pensiones. Por el contrario, el crecimiento de la cifra de prestaciones en el régimen general ha sido más moderado (40,1%), con 26.253 pensiones frente a las 18.736 de octubre del 2007.

Nuevas reglas de juego

El jefe del Departamento de Asesorías de la FER, Pedro José Sáez, interpreta que el descenso de la cifra de jubilaciones anticipadas en La Rioja obedece a que «los cambios de regulación del 2011 y del 2013 agravaron las condiciones de los trabajadores para optar a ellas ya que por cada cuatrimestre de adelanto te retiran un porcentaje importante de la pensión». En cuanto a la evolución de los autónomos también considera que es la lógica, porque los cambios normativos facilitaron el adelanto en dos años de la jubilación de este colectivo que, en sectores como el comercio, se vio «muy azotado por la crisis».

Por su parte, el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT-Rioja, Fernando Domínguez, pone el acento en que la prejubilación «es una práctica para grandes empresas y bancos, apoyada por capital público a través del pago de la prestación de paro», y que no esté extendida en La Rioja obedece a que «nuestro tejido industrial, al margen del calzado o la agroalimentación, no es fuerte y con gran valor añadido, si no de subsistencia».

Por último, el secretario general de CCOO en La Rioja, Jorge Ruano, denuncia la dificultad de rejuvenecer el mercado laboral: «Las últimas modificaciones legales destrozaron el contrato de relevo y lo desmantelaron generando empleos precarios con bases de cotización muy bajas».

La jubilación anticipada se produce antes de cumplir la edad ordinaria de retiro (entre el 2011 y el 2027 pasará de 65 a 67 años), que este ejercicio está establecida en 65 años y 5 meses, para aquellos que hayan cotizado menos de 36 años y 3 meses, y en 65 años para los que hayan cotizado 36 años y 3 meses o más. Esta salida prematura de la vida laboral conlleva una reducción de la pensión, proporcional al tiempo con el que se anticipa el retiro (entre el 6% y el 7,5% dependiendo de los años cotizados) y puede ser forzosa (fruto del despido involuntario del empleado por una situación de crisis) o voluntaria.

Para acogerse a la forzosa se debe haber cumplido una edad inferior en cuatro años a la edad legal de jubilación, estar inscrito como demandante de empleo seis meses antes de la solicitud de jubilación y acreditar al menos 33 años cotizados. En el caso de la voluntaria, el trabajador debe tener como mínimo dos años menos que la edad legal de jubilación en ese momento y acreditar un mínimo de 35 años cotizados.