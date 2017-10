Jóvenes al filo del Código Penal Justo Rodriguez La mayor parte de los menores delincuentes de La Rioja cumple su condena en régimen abierto, sólo unos pocos acaban perdiendo su libertad CARMEN NEVOT Logroño Sábado, 14 octubre 2017, 23:38

«Todo empezó con un problema con el padre de mi exnovia». Entonces Jonás -no es su nombre real- tenía 16 años. Era una noche de octubre y regresaba a casa después de haber disfrutado un rato con los amigos. En el camino de vuelta se encontró con su exnovia.

Al parecer, iba algo bebida, relata Jonás, que nos ofrece su versión de la historia sin escatimar en detalles. La joven tenía dificultades para andar y él decidió servirle de apoyo en el camino de retorno. Llegaron al portal y como tampoco podía, llamó al ascensor. «En ese momento bajó el padre con un cuchillo en la mano diciendo que me fuera de allí, que la dejara en paz. Mientras me iba, me dio un puñetazo en la cara, yo retrocedí, tenía un coche detrás y rompí el espejo retrovisor. Cuando se lo iba a lanzar se fueron al piso. Yo me quedé ahí y empecé a golpear la puerta para que él saliera, que diera la cara como un hombre, ya que había bajado con un cuchillo». El hombre le amenazó con llamar a la Policía y Jonás le animaba. «Quería que vinieran para contarles lo que había pasado», explica.

Al poco rato se presentaron los agentes, pero como había roto el espejo retrovisor, el joven acabó en el coche policial con destino a comisaría. Su padre fue a recogerle tras una estancia de unas dos horas en el calabozo, pero se iba con cuentas pendientes con la justicia. Al final aceptó ir a un acto de conciliación porque siempre había reconocido los daños que había hecho al vehículo. La juez le condenó a abonar 100 euros cada mes durante un buen puñado de ellos y 20 horas de trabajos en beneficio de la comunidad, los llamados TBC, en Aspace.

Reconoce que empezó con cierto temor porque no se creía preparado para ello. «El primer día me trataron superbién, me sentí a gusto y me gustó. Hacía un poco de todo, me sentaba a hablar con ellos y les ayudaba en lo que podía, incluso a la hora de comer». El tiempo se le pasó volando y el último día se despidió con las lágrimas en los ojos. La experiencia le marcó y hoy, a sus 17, estudia un grado medio de técnico de atención a personas en situación de dependencia y el próximo año, cuando tenga que hacer las prácticas, lo tiene claro, quiere que ir a Aspace. Del pasado asegura que no queda ni rastro. «Se me pasaron las ganas de todo eso», comenta.

Como Jonás son muchos los jóvenes que viven a caballo entre uno y otro lado de la ley, pero como todavía no han cumplido los 18 años están al margen del Código Penal, en la frontera en la que delinquir se rige por otras normas. En general, pocos menores de entre 14 y 18 años -los que no han cumplido los 14 son inimputables- acaban encerrados en el centro Virgen del Valvanera. Al grueso de los jóvenes que delinquen en La Rioja, el juez acaba imponiéndoles medidas de régimen abierto, que incluye, por ejemplo, trabajos en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas y libertad vigilada.

Según recoge la Memoria de la Fiscalía del 2017, con datos del 2016, en esta institución se incoaron 165 expedientes de reforma el año pasado -que son los procedimientos que se abren cuando hay indicio de la existencia de un delito- 11 más que un año antes. Buena parte de ellos son por delitos de lesiones y malos tratos en el ámbito familiar, le siguen lesiones, robo con fuerza en las cosas y robo o hurto de uso y contra la seguridad vial en su modalidad de conducción sin haber obtenido el carné.

Precisamente, en su extenso documento alerta del incremento de los delitos de robos de vehículos por parte de menores que, lógicamente, no tenían el permiso de conducir y aún así fueron pillados al volante.

Eso ocurrió, tal como detalla el Ministerio Público, con cuatro chavales que estando bajo la tutela de la entidad de protección de menores se fugaron de un piso de protección, robaron un coche y circularon de forma temeraria hasta que, perseguidos por la Guardia Civil, sufrieron un accidente. El vehículo quedó 'ruedas arriba' y los Bomberos tuvieron que excarcelarles del turismo; afortunadamente, no les pasó nada.

En otras ocasiones, las más graves, los delitos dejan huella, sobre todo en sus víctimas. Ese es el caso de un menor que fue condenado por una agresión sexual con acceso carnal, de máxima gravedad. Había violado a un pequeña dejándole serias lesiones. Por estos hechos, los más graves de los que hay constancia en el 2016, el autor fue condenado a dos años y medio de internamiento cerrado, otro año y medio de libertad vigilado, además de la prohibición de aproximarse a menos de 100 metros de su víctima durante cuatro años. La medida impuesta en este caso fue la mayor posible, pero no siempre es así, el abanico de prestaciones es amplio. No obstante, la Fiscalía, en su Memoria, hace constar, como así ha hecho en años anteriores, que en La Rioja no se puede ejecutar, porque no existe este recurso, una medida que implique la convivencia del menor en un grupo educativo o familiar. De ahí que urge a que exista esta posibilidad para que los jóvenes que son apartados de sus familias para su intervención educativa tengan que ir a un piso de protección o al centro Virgen de Valvanera.

En el apartado de 'deficiencias', el Ministerio Fiscal, que en La Rioja dirige Enrique Stern, refleja el retraso en la ejecución de las intervenciones en mediación y de la escasez de recursos para la ejecución de las medidas de prestaciones en beneficio de la comunidad.

Precisamente, este cometido recae en manos del Gobierno de La Rioja que a su vez lo contrata con la Fundación Pioneros y Proyecto Hombre si conlleva deshabituación a tóxicos.

Buenos propósitos en la pizarra de un centro de menores de Logroño. / Justo Rodriguez

En cuanto a los trabajos en beneficio de la comunidad, según explica la directora general de Justicia e Interior, Cristina Maiso, persiguen «resocializar e incidir en el hecho de que el menor tiene una segunda oportunidad». Por ejemplo, si a un menor se le condena por haber pintado unas vallas puede tener una prestación en beneficio de la comunidad y colaborar con alguna entidad para que les ayuden a limpiar e incluso a pintar las vallas, de modo «que sean conscientes de que el hecho que han cometido tiene un perjuicio y que no puede volver a repetirse». El éxito con este tipo de medidas es muy elevado, ya que, de acuerdo con sus datos, pocos jóvenes reinciden.

De la mediación se encargan funcionarios del Gobierno regional, una vía que, en su opinión, tiene «un resultado muy positivo para ambas partes porque conseguimos que el asunto se archive y no siga judicializándose».

La Rioja cuenta, además, con un servicio que atienden dos trabajadoras sociales dirigido a menores infractores. Denominado 'Tikun Olam'(en hebreo, reparar el mundo) y premiado por el Consejo General del Poder Judicial, dota a menores de habilidades sociales para que sean capaces de resolver conflictos.