Una jornada en femenino singular

Logroño. Poner cifras a una huelga siempre es complicado. Más cuando las convocatorias son múltiples y su duración variable. Pero ayer también hubo datos. El Gobierno regional cifró el seguimiento en la administración en el 1,67% al mediodía; el Ayuntamiento de Logroño, en el 9,41 entre la plantilla funcionarial; en la UR, a expensas del turno de tarde, hablaban del 27,84%; mientras que los sindicatos señalaban «paros generalizados en las principales empresas riojanas»: IAC, Lispar, Manufacturas Vental, Elastómeros Riojanos, Arsys, Fal, Unión Tostadora, Sanyres Orpea... En otras, como Tuc Tuc, una de las firmas más femeninas de La Rioja, la normalidad fue casi absoluta.

¿Y en las calles? Con apenas 10 años y a punto de cumplir 80, Iris y Francisca, o lo que es lo mismo, nieta y abuela, ponían rostro de mujer a El Espolón ayer al mediodía. La joven escolar de Primaria se empeñó en bajar a Logroño desde Medrano a una de las concentraciones del 8M y fue su abuela, luchadora incansable cuyo ejemplo ha guiado a toda una familia, quien la acompañó.

Sin dudarlo... tras toda una vida batallando por una cuestión de género. «Con los años se han conseguido muchas cosas, pero faltan otras muchas y muy importantes como que la mujer pueda salir de casa a trabajar como lo hace un hombre sin la mala conciencia por no poder cuidar a sus hijos... Son cosas que no se logran solo con palabras, sino con hechos. Y yo, que en su día me vine de Uruguay en los 70, siempre se lo he transmitido así a los míos. Aquí y allá», explicaba la abuela Francisca mientras su nieta, Iris, ponía de manifiesto el 'machismo' presente en sus compañeros de clase pese a su corta edad.

LAS FRASESJohanna Tendera «Apoyo por completo la causa, pero tengo que ser realista y no puedo cerrar al trabajar de autónoma»Almudena Profesora «Hombres y mujeres tenemos igual capacidad de pensar, de trabajar, de sacrificarnos...»Susana Comerciante «Estoy orgullosa de tener trabajo y de ser mujer y tengo que decir que nadie me ha puesto la zancadilla»Dolores Docente «Hago huelga para solidarizarme con todas las mujeres que, por otros motivos, no pueden hacerla»Rosalía Panadera «Aunque no haya parado, apoyo todas las reivindicaciones y acudiré a las manifestaciones»Yolanda Jubilada «Debemos trabajar para que la igualdad llegue a todas las culturas y nacionalidades»Elena Profesora «La huelga homenajea a todas las mujeres que se han sacrificado y que fueron relegadas»Rebeca Vendedora «Tengo reducción de jornada por el cuidado de los niños y pese a apoyarlo para mí no es posible»El polideportivo de Las Gaunas tuvo que cerrar la piscina por el paro de las trabajadoras Las empleadas de H&M del Berceo hicieron paros simbólicos de 15 minutos Los sindicatos hablaron de «paro generalizado» en las principales empresas de la regiónSara Dependienta «La verdad es que en mi empresa no hay brecha salarial y no he tenido problemas por ser mujer»María Tendera «Aún nos quedan muchos pasos por dar, muchas cosas por hacer para alcanzar la igualdad»

La huelga feminista, hasta cuatro en una (laboral, estudiantil, de cuidados y de consumo), tuvo un seguimiento muy desigual, y a pie de calle y en horario comercial se saldó con escaso seguimiento, pero sí que con multitud de instantes y gestos simbólicos más allá de los vehículos que haciendo sonar el claxon ondearon la bandera morada de la coordinadora de la huelga a lo largo y ancho de la ciudad.

Centros comerciales como el Berceo presentaban desde primera hora de la mañana normalidad absoluta. «Un jueves más», apuntaban desde una tienda cualquiera, todas abiertas. «Ayer lo hablé con mi jefa y me dijo que nos olvidásemos de huelgas, que aquí somos 'mujombres'», añadían en otro establecimiento.

«Los paros nunca han tenido repercusión en este sector, aunque dadas las condiciones son más necesarios que en ninguno», reconocían aquí y allá prefiriendo guardar el anonimato por miedo a posibles consecuencias. Acciones, en cualquier caso, hubo: las empleadas de H&M paraban un cuarto de hora y se concentraban a puertas de la tienda en apoyo a la reivindicativa jornada. Sin problemas. Con total normalidad y ejerciendo su derecho.

«Necesito el dinero»

Más de lo mismo en el centro comercial Parque Rioja. Un empleado (hombre) vigilaba las cajas automáticas del hipermercado Alcampo. Quizá lo haga todos los días, quizá estaba cubriendo a alguna de sus compañeras que había hecho huelga. «Sólo los sindicalistas», confesaba con discreción una trabajadora que compartía el espíritu de jornada y comprometía su presencia en las concentraciones vespertinas.

En la galería comercial la actividad, a primera hora, fue la de cualquier otro día. Sólo rompió esa rutina el comité informativo de miembros de CCOO que recorrieron los establecimientos repartiendo folletos con los motivos de la huelga. Dentro de los establecimientos, el sentir era prácticamente idéntico: absoluto compromiso con la reivindicación, las concentraciones y las manifestaciones; menos con el paro. «Me acabo de independizar y necesito el dinero. No puedo dejar de trabajar», explicaba Natalia, 19 años. «La actividad es la de cualquier otro día. Igual algo menos de gente», señalaba Lidia. Ella tampoco hizo huelga «por no fastidiar a las compañeras» y descuadrar los equilibrios imposibles del horario del comercio. «Además, si faltas no cobras y eso...».

Jornada de trabajo y de consumo, el normal, en zonas comerciales como San Antón, Gran Vía, las Cien Tiendas e incluso en el montaje de la feria Logrostock en El Espolón. Cartelería, poca, en las paredes recordando, eso sí, que era 8M y que las mujeres paraban y paraban en todo. «Ay, hijo mío, si yo pudiera. Totalmente de acuerdo con lo que dicen, pero el tiempo es el que es y no podemos permitirnos quedarnos en el sofá. A la manifestación no te digo que no vaya a ir, pero ahora no te puedo decir», comentaba quien a esa hora iba con las bolsas de la compra por el centro camino a casa a 'hacer la comida'.

«Siento con pena no poder sumarme a los actos, al menos en horario de trabajo; apoyo por completo la causa, pero hay que ser realista y siendo autónoma no puedo cerrar porque en casa tenemos que comer y las cosas están como están.... eso sí, lo de este 8 de marzo lo llevo en el corazón». Johanna daba voz desde su puesto del mercado de San Blas al sentir de numerosas mujeres en una jornada histórica compartida pero no seguida... al menos activamente.

En el IES Batalla de Clavijo sí se notó la huelga. Grandes carteles reivindicativos recordaban que era 8M. Almudena, Dolores y Elena abandonaban el centro para ir a una de las concentraciones. Completamente concienciadas, como sus alumnos (ellos y ellas) y parte de sus compañeros (hombres). «Por todas las mujeres que se han sacrificado y a las que no se reconocen». Una de ellas, recordaba Dolores, la de Mari Finiesterra: «Trabajaba hace 58 años en calzados Fernández Hermanos y luchó para cambiar las condiciones en la fábrica. Dijo que hacían el mismo trabajo que los hombres pero no cobraban lo mismo. Consiguió que se les igualara el sueldo... pero a ella la acabaron despidiendo».

Menos incidencia hubo en Sanidad, donde los servicios mínimos, según las fuentes consultadas, eran ya de por sí «del todo menos mínimo». Normalidad en el hospital San Pedro, donde no hubo acto alguno previsto de antemano.

Tampoco hizo huelga el deporte femenino. Campus Promete, Minis de Arluy Logroño y Sporting La Rioja entrenaron con normalidad sin olvidar la reivindicación. La voz la puso Carlos Arratia: «El deporte femenino tiene motivos más que suficientes para hacer huelga por la discriminación que sufre. Por ejemplo, en las ayudas económicas, con diferencias de hasta 5 veces inferior al masculino o por la repercusión en los medios de comunicación».

Sí se notó la huelga en Logroño Deporte, sobre todo en el centro de Las Gaunas en donde hubo paros en diferentes servicios y fue necesario cerrar la piscina cubierta.