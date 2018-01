Jazz desde Rotterdam Imagen promocional del grupo de jazz The Impact con la cantante riojana Isabel Bermejo. :: L.R. La riojana Isabel Bermejo estrena proyecto en Holanda SANDA SAINZ Viernes, 26 enero 2018, 23:41

The Impact es el nuevo proyecto de la cantante y compositora logroñesa Isabel Bermejo. Se trata de un grupo de jazz formado en Rotterdam (Holanda) que publicará el 25 de enero un ep.

Isabel reside en Países Bajos desde el 2014 cuando se trasladó a Maastricht para continuar sus estudios en la especialidad de canto-jazz. Al terminar decidió ampliar su formación y ahora cursa en Codarts (conservatorio de Rotterdam) un máster en el que investiga sobre jazz, flamenco y música israelí, que le ha llevado a crear The Impact en el año 2017.

«Ofrezco temas propios y compongo de otra forma, diferente a lo que había hecho con el rock y metal. Estoy descubriendo nuevas posibilidades de mi voz y, sobre todo, a nivel compositivo», comenta Isabel.

The Impact, el nuevo grupo de la cantante, publicará un ep el 25 de enero

El trabajo discográfico de su banda de jazz se llama Stories y contiene cuatro temas, autoproducidos, que fueron grabados en los estudios de Codarts. Se distribuirá en Holanda, Alemania, Bélgica y España.

The Impact está integrado por Michalis Michailidis (guitarra y efectos) de Grecia, Javi Herrero (batería y mezclas) de Madrid, Johannes Fend (contrabajo) de Austria, Daniel Vadillo (piano) de México y la riojana Isabel Bermejo (voz y composición).

El primer concierto de presentación tendrá lugar hoy, 20 de enero, en el Jazz Café Dizzy. El día 25 la banda tocará en el Club-Stage Bird; el 10 de febrero en Matrix y el 14 en Café Labrú, todos ellos en Rotterdam. Luego continuará en Amsterdam, La Haya y Maastricht.

La gira incluirá otros países como Alemania y Bélgica e incluso algún teatro, además de salas. En verano, quizá en julio, la idea de Isabel es traer The Impact a España, lo que para ella sería 'un sueño, una ilusión'.

En Logroño, con Black Desert, Isabel canta heavy metal, algo totalmente diferente aunque ella matiza que «The Impact tiene en común que también es progresivo, directo y potente, pero sin la distorsión y dureza de una guitarra eléctrica o una batería rock».

Al irse al extranjero varios de sus miembros, Black Desert ha estado parado un año y medio. En el 2018 quiere retomar la actividad con algún concierto y la creación de nuevas canciones.

En este tiempo, a pesar de estar centrada en sus estudios y en el jazz, Isabel aprovecha sus estancias en Logroño para dar clases de canto y tocar con el dúo Two In Harmony, con Ángel Agüera. Con The Impact, quiere aunar todas sus influencias con temas propios y mucha improvisación, lo cual no faltará en sus directos.