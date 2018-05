ISRAEL (1948-2018)

Hoy hace exactamente 70 años que nació el Estado de Israel como nación independiente a raíz de la Resolución 181 de la ONU. Recientemente he tenido el privilegio de hacer dos viajes por Israel. El último, con dos de mis hijos, recorrimos gran parte del país en coche.

En Nazaret visitamos la Basílica de la Anunciación donde, según la biblia, el arcángel San Gabriel le anunció a la Virgen María que iba a ser madre. A unos metros, en una plaza cercana, cientos de musulmanes rezaban el Corán. Entramos en Cisjordania y visitamos Belén. Allí donde Santa Elena, madre el emperador romano Constantino, indicó que había nacido Jesús. Cruzamos el cráter de Mitzpe Ramon y el desierto del Negev, donde la ausencia de vida animal y vegetal hace que el océano de rocas partidas despida olor a muerte. Llegamos a la última ciudad del sur, Eilat, bañada por el mar Rojo y llena de bancos de corales. Encaramos el norte, tras pasar dos días en Petra (Jordania), bordeamos completamente el mar Muerto y recorrimos el desierto de Judea. Aprovechamos para visitar la ciudad mítica de Masada, donde los israelitas aguantaron el cerco romano. Cuando éstos entraron en la ciudad solo encontraron cadáveres, pero dejaron grabada una mítica frase: «Preferimos morir de pie, que vivir de rodillas». Ya en Jerusalén, vista panorámica desde el Monte de los Olivos, visita al huerto de Getsemaní, a la tumba de la Virgen María y cita ineludible al Museo del Holocausto Yad Vashen. La guinda es la Ciudad Vieja. Hay ocho puertas para entrar, pero una la tapiaron los musulmanes para impedir la entrada del nuevo Mesías; que según los escritos de la Torá entrará por esa puerta. Accedimos a la Ciudad Vieja de Jerusalén por la puerta de los Leones, la ideal para hacer el recorrido del Vía Crucis. La explanada del templo es el centro neurálgico de las tres religiones monoteístas. Allí Abrahán iba a sacrificar a su hijo Isaac y fue detenido por Yahvé. Allí se ha construido dos veces el Templo de Salomón y se ha destruido otras tantas; y allí fue donde Mahoma subió a los cielos. Por eso se veneran la mezquita Al Aqsa y la de la Cúpula. ¿Puede haber algo más místico y espiritual en tan pocos metros cuadrados? Y como dique de contención de la explanada, el Muro de las Lamentaciones. Tuve la suerte de visitar varias noches la iglesia del Santo Sepulcro y, una vez cruzada la puerta del humilladero, permanecer ante el Santo Sepulcro acompañado únicamente por el silencio de la noche.

Pero esta sección no es una guía de viajes sino de economía y finanzas. Por eso terminamos en la ciudad mediterránea de Tel Aviv, el centro neurálgico de las finanzas y de la tecnología de Israel; en realidad la verdadera capital. Han conseguido hacer de la necesidad virtud o como dicen ellos «la necesidad es la madre del ingenio». Y en 70 años han transformado una tierra estéril en una potencia económica mundial. Ante la falta de agua son los precursores de las desalinizadoras y de los riegos por goteo y aspersión. Tienen un Producto Interior Bruto per cápita de 36.000 $ (ligeramente superior al de España). Su verdadero esfuerzo de inversión lo realizan en defensa y de ahí sacan provecho para la vida civil. Los creadores de Fraud Sciences, una división de Pay Pal que detecta transacciones sospechosas empezaron detectando terroristas en internet. Y la pastilla PillCam que emite imágenes desde el interior del cuerpo humano, es un sistema de guía de misiles. Después de Silicon Valley es el país donde más startups se crean, ingresando el año pasado 23.000 millones de dólares por este concepto. Israel no deja de ser un trozo de desierto sin grandes recursos naturales, pero con un gran potencial intelectual favorecido por la mano invisible del libre mercado. Hay una frase significativa de la nula riqueza natural de Israel que se atribuye a la Primer Ministro Golda Meir a modo de reproche a Abraham: «Después de vagar cuarenta años por el desierto, terminamos en el único lugar que no hay petróleo».

Martín Torres Gavíria

