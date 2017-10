Los islamistas miran a Alcanadre Vecinos de Alcanadre viendo la noticia en sus móviles . / M.F. Un portal de ciberseguridad recoge una noticia islámica que pone como ejemplo el escudo del pueblo riojano para justificar las decapitaciones MARÍA FÉLEZ Alcanadre Miércoles, 11 octubre 2017, 22:15

Alcanadre se levantó este martes con el susto en el cuerpo. De móvil en móvil iba corriendo por todos los grupos de whatsapp una información procedente de un medio de comunicación islamista que recogía la imagen del escudo de Alcanadre y sus cinco cabezas de moro cortadas como un ejemplo, entre otros, con los que justificó las decapitaciones.

La noticia llegaba a España por medio del portal de Inteligencia y Ciberseguridad Annack, que se hacía eco de un contenido publicado a través de Telegram por el medio de comunicación islámico 'Did you know?'. Ahí se publicó un comentario, acompañado por varios escudos, entre ellos el de Alcanadre, en el que se recriminaba a Europa que todavía mantuviera escudos e imágenes de musulmanes decapitados, que mostraban «orgullosos de su pasado histórico de asesinatos musulmanes». Esta consideración da pie al autor para señalar que «los europeos lloran por las decapitaciones de enemigos pero, a la vez, ellos exhiben orgullosos esos símbolos. ¡Qué hipócritas!».

El alcalde de Alcanadre, Pablo Arana, no daba crédito: «La gente está bastante preocupada por el asunto; entendemos que no es que se hayan fijado en Alcanadre pero a nadie le gusta que su pueblo se conozca por este tipo de cosas».

«La gente está bastante preocupada y ha vuelto a surgir el debate de si quitar o no esa parte del escudo» Pablo Arana | Alcalde de Alcanadre

Así explicaba que ya hace unos años se pretendió cambiar el escudo. «Hubo una moción por parte del Partido Socialista para cambiar las cabezas cortadas del escudo simplemente por respeto, pero la mayoría del Pleno decidió que no», recordaba ayer.

Imagen transmitida a través de Telegram de la cuenta de Did you know?

Entre los vecinos hay también diferentes opiniones. «Hay algunos que piensan que ahora es el momento de cambiarlo mientras que otros siguen diciendo que es nuestra historia y que no hay por qué hacerlo», indicaba Pablo Arana que aún así señala que el escudo se aprobó en la época de la transición. Ahora ha vuelto a salir a relucir el debate entre los vecinos. Él concretamente asegura que ya lo hubiese cambiado para que nadie se sienta ofendido. De hecho, con esta noticia, se ha planteado entre los ediles municipales que en el próximo Pleno municipal, a finales de mes, pueda tratarse el asunto de manera más formal.

De momento, el alcalde se puso este martes en contacto con la Delegación de Gobierno para que tuviese conocimiento de este asunto y desde allí «se me explicó que estuviésemos tranquilos y que se daría parte a la Guardia Civil para que lo tuviesen en cuenta», explicaba el primer edil. Desde la Alcaldía quieren, sobre todo, tranquilizar a los vecinos.