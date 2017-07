«No hay irregularidades en el reparto de viñedo, pero sí hay que cambiar los criterios» El presidente, que admite que «algunos no estén contentos», recuerda que «hay solicitudes para 8.000 hectáreas y solo hay 500 para repartir» ROBERTO G. LASTRA Logroño Lunes, 31 julio 2017, 20:02

Amparado por el manto de respeto institucional que desea conceder a la comparecencia parlamentaria que protagonizará el 1 de agosto el consejero Íñigo Nagore, el jefe del Ejecutivo regional pasa de puntillas sobre las polémicas que rodean al sector del vino de Rioja, que espera conocer en breve las nuevas adjudicaciones de viñedo.

- Volvamos a la situación doméstica para despedirnos. Normas de vendimia aprobadas al límite, amenazas de escisión en la DOC Rioja, denuncias de irregularidades en el reparto de viñedos... La imagen del sector no invita a brindar. ¿Es una preocupación para el Ejecutivo?

- La preocupación la tenemos todos por la situación, el consejero el primero y por eso va a comparecer el día 1 de agosto en el Parlamento de La Rioja. En este sentido, quiero ser respetuoso, primero por los parlamentarios que han pedido la comparecencia, algo que es la primera vez que se va a producir en ese mes. De hecho, va a ser la primera vez y la segunda, porque va a comparecer dos veces. Y también quiero ser respetuoso con el propio consejero, que dará cuenta de todo, incluidas esas noticias que salen por ahí que no son ciertas sobre el viñedo. Hay que poner un poco de tranquilidad.

- ¿Cuándo se va a hacer pública la lista de nuevos adjudicatarios de viñedo? ¿Antes o después de esa comparecencia del 1 de agosto?

- Primero se tendrán que resolver todos los recursos que se puedan plantear, así que yo creo que va para largo, pero no puedo decir más.

- ¿Qué opina como presidente sobre los criterios de reparto?

- Bueno, es que no hemos podido hacerlo de otra forma, ahora se han cambiado los criterios y para el año próximo será distinto. Lo que sí es seguro es que lo que se haga se va a hacer en orden, sin irregularidades. Otra cosa es que algunos no estén contentos pero, claro, hay solicitudes para 8.000 hectáreas y solo hay 500 para repartir.

- Sin embargo, parece que hay un círculo vicioso por ese criterio de que los derechos de plantaciones de viñedo se otorguen a agricultores no viticultores, ¿no?

- Pues eso es lo que hay que cambiar para el año que viene.

- Hay no viticultores que obtuvieron derechos de plantación el pasado año y que este año han vuelto a concurrir con el mismo derecho porque no han plantado viña todavía. ¿Le parece bien?

- A mí no me parece lógico, no. Hay que mejorar ese decreto y en esa labor estamos, lo que pasa que este año no nos ha dado tiempo, pero en eso estábamos de acuerdo el Ministerio y la Comunidad Autónoma.