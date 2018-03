Invertir en jóvenes es un buen negocio «Jóvenes menos precarios y más cualificados es un sistema de bienestar más sostenible. Tal debería ser el objetivo de futuro, porque invertir en políticas de juventud es un win win» PABLO SIMÓN | Viernes, 23 marzo 2018, 10:33

Tres son las grandes brechas de nuestro tiempo, y eso se dibuja con gran nitidez cada vez que se mira a elecciones recientes. De un lado, campo y ciudad cada vez votan a partidos más alejados. La división norte sur de Italia, las diferencias entre la Francia capitalina y el interior del país son quizá los ejemplos más recientes. El campo vota más conservador y nacionalista, la ciudad más izquierda cosmopolita. De otro lado, la brecha de género también se ha agrandado como hacía décadas. Las mujeres desconfían mucho de los partidos de extrema derecha y populistas, tendiendo a elegir antes opciones aperturistas. Ellas prefieren a Hillary Clinton, Emmanuel Macron o los verdes austriacos antes que a sus contrapartes reaccionarias. Finalmente, la tercera brecha es la generacional, la del voto entre jóvenes y mayores.

En casi todo el Viejo Continente se está viendo que los jóvenes votan a partidos diferentes que sus mayores, aunque no sea siempre en el mismo sentido. En España, como es conocido, los más jóvenes se van con Podemos, los siguientes más maduros con Ciudadanos, las edades medianas se acercan a los socialistas mientras que los mayores de 65 años prefieren al Partido Popular. PP y PSOE suman el 55% de los votos en España, pero el 33% entre menores de 35 años. Pero cuidado porque esto no es necesariamente una dialéctica entre partidos nuevos y clásicos. Los jóvenes también se fueron con Syriza en Grecia o con el 5 Estrellas en Italia, pero prefirieron el laborismo izquierdista de Corbyn en Reino Unido y la extrema derecha del FPÖ en Austria.

Esta fractura en el voto es algo sintomático de cómo la Gran Recesión no ha distribuido los costes equitativamente. En una crisis (en teoría) todos los sectores lo pasan mal, pero los jóvenes en nuestro país han tenido un doble quiebro. De un lado, desde el año 2009 en España la pobreza juvenil se ha disparado del 8.8 al 15.7%, más del doble que en otras cohortes de edad. Además, los jóvenes son el colectivo que más renta y empleo ha perdido, así como el que más lentamente lo está recuperando. No siempre ha sido así, pero hoy el rostro de la pobreza en España es una familia joven, con hijos al cargo, sin empleo y sin acceso a prestaciones sociales. Además, no se deben ignorar los efectos en el tiempo que va a generar esta situación. Ser pobre cuando se es niño genera una cicatriz que merma su desarrollo toda la vida.

Del otro lado también ha habido un daño importante en términos de expectativas. El desarrollo personal en términos de emancipación, empleabilidad o educación se ha truncado de manera importante para la cohorte nacida desde los años 80 dada la crisis económica e institucional que nos atraviesa. No es ya solo la pérdida material, es la de un horizonte de estabilidad que ya parece inalcanzable. Eso afecta especialmente a colectivos más vulnerables. Mujeres jóvenes, por ejemplo, que afrontan importante segregación en sus ocupaciones, mucho más temporales y precarias. Jóvenes sin estudios (con la insoportable tasa de abandono escolar de España en el 19%), que tendrán problemas para encontrar empleo toda su vida.

Estos dos elementos pueden indicar por qué hemos visto esta brecha entre generaciones. Ahora bien, los jóvenes también se caracterizan por ser un grupo menos numeroso que otras generaciones (la mitad del censo que los mayores de 55 años) y más abstencionista, movilizándose sólo en contextos concretos. Es complicado que sean un objetivo electoral sugerente para los partidos. Sin embargo, de cual sea su destino dependerá la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar en el medio plazo. Sólo políticas de luces largas, con equilibrio generacional, podrán marcar la diferencia.

Un ejemplo práctico. El debate sobre las pensiones ha entrado de manera fuerte en España en las últimas semanas, pero como una pieza aislada del sistema. Como si no hubiera que mirar estado de bienestar y mercado de trabajo a la vez. Con frecuencia se ignora que es fundamental que en España se pueda generar un empleo de mejor calidad -más productivo y con mejores salarios - para que se pueda llenar la hucha de las cotizaciones a la seguridad social. Jóvenes menos precarios y más cualificados es un sistema de bienestar más sostenible. Tal debería ser el objetivo de futuro porque invertir en políticas de juventud es un win win, ganan los jóvenes, pero también los mayores. Ojalá se entienda antes de que sea demasiado tarde.

